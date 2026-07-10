快訊

鴻海表示因整體規劃考量 劉憶如辭任鴻海董事

美股早盤／SK海力士上市倒數！中東情勢仍受注目 費半跌1%、Meta勁揚6%

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威 北京河北啟動地質災害四級應急預警

中央社／ 台北10日電
大批漁船停靠在福建廈門高崎閩台中心漁港躲避颱風。 新華社
大批漁船停靠在福建廈門高崎閩台中心漁港躲避颱風。 新華社

颱風巴威來襲，後續豪大雨連遠在中國北方的北京和河北也可能受影響。中國應急管理部今天對北京、河北啟動國家地質災害四級應急響應。

新華社報導，中國氣象部門預測，受西南季風和颱風巴威影響，10日至13日，華北的中北部有大到暴雨，部分地區大暴雨，局部地區特大暴雨，其中北京東北部、河北東北部局部地區可達300至350毫米。

中國應急管理部與自然資源部聯合會商研判，北京東北部局部和西南部局部、河北中部局部和東北部局部發生地質災害的風險高。

應急管理部要求，相關地區要切實做好地質災害防範應對工作，密切監視雨情汛情和地質災害災情險情，加強會商研判和預警響應聯動，預置前置救援力量、物資、裝備，強化巡查排查和監測預警，最大限度避免人員傷亡。

錢江晚報報導，據中國中央氣象台最新預報，颱風巴威逐漸向浙江、福建沿海靠近，預測12日凌晨將在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸，登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

颱風巴威下午3時已進入中國24小時警戒線，意味颱風將在24小時內對中國大陸有顯著影響。

巴威 北京 颱風 巴威颱風

延伸閱讀

陸預報 巴威颱風明晚在浙江福建沿海登陸

巴威即將登陸 長三角鐵路部分列車11日起臨時停運

強颱巴威明晚到周六影響最劇各地豪大雨 明白天起北部東北部雨勢轉強

中颱巴威今晨5時30分海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮納警戒範圍

相關新聞

屢屢批判當局 傳北京導演「張內咸」遭以尋釁滋事拘留

在Youtube開設頻道常常發影片，以脫口秀形式評論時事的大陸獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。

福建晉江鞋廠火災28人罹難 市長鞠躬道歉

中國福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司9日發生火災，造成28人罹難。福建省泉州市市長蔡戰勝今天鞠躬致歉

廣西洪災千蛇出逃！60歲婦被眼鏡蛇咬傷脖子死亡 全村排雷式搜蛇

受颱風「美莎克」及其殘餘環流影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，多個水庫發生險情，其中橫州市的六藍水庫決堤，當地有養蛇場被洪水沖毀，約900條蛇出逃，其中包括眼鏡蛇（有毒）、大王蛇和水律蛇（無毒為主）。

巴威颱風來了 大陸預測將為浙閩帶來驚人降雨

大陸中央氣象台預估，巴威颱風將於周日（12日）凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。受西南季風和巴威共同影響，未來三天，浙江東南部和福建東北部局部地區累計雨量將達500～600毫米，台灣局部地區甚至可能超過1,000毫米。

蛇豬貓狗也受害！廣西洪災怪政府沒有明確預警通報？

中國廣西洪災已至少39死：蛇豬貓狗也受害，氾濫災情欠缺「明確預警通報」？

小三通火爆 陸統計上半年旅客成長26.4%達到114.5萬人次

小三通往來相當火熱，大陸官方最新統計顯示今年上半年小三通的旅客達114.5萬人次，成長26.4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。