颱風巴威 北京河北啟動地質災害四級應急預警

颱風巴威來襲，後續豪大雨連遠在中國北方的北京和河北也可能受影響。中國應急管理部今天對北京、河北啟動國家地質災害四級應急響應。

新華社報導，中國氣象部門預測，受西南季風和颱風巴威影響，10日至13日，華北的中北部有大到暴雨，部分地區大暴雨，局部地區特大暴雨，其中北京東北部、河北東北部局部地區可達300至350毫米。

中國應急管理部與自然資源部聯合會商研判，北京東北部局部和西南部局部、河北中部局部和東北部局部發生地質災害的風險高。

應急管理部要求，相關地區要切實做好地質災害防範應對工作，密切監視雨情汛情和地質災害災情險情，加強會商研判和預警響應聯動，預置前置救援力量、物資、裝備，強化巡查排查和監測預警，最大限度避免人員傷亡。

錢江晚報報導，據中國中央氣象台最新預報，颱風巴威逐漸向浙江、福建沿海靠近，預測12日凌晨將在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸，登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

颱風巴威下午3時已進入中國24小時警戒線，意味颱風將在24小時內對中國大陸有顯著影響。