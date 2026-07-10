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颱風巴威逼近 上海民眾搶購生鮮蔬菜貨架見底

中央社／ 上海10日電

颱風巴威逐漸逼近中國沿海，江浙一帶居民紛紛「超前部署」，從昨天開始就到超市搶購物資。記者今天傍晚實際走訪上海的超市，蔬菜與生鮮肉品已所剩無幾，店員皆表示今天不會再補貨。

據中國中央氣象台預報，颱風巴威預計將於12日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。

據星島日報報導，9日晚間9時許，杭州市區的盒馬鮮生、盒馬NB、山姆及小象超市等多間店家，紛紛出現市民大排長龍採購防颱物資。有市民表示，晚上8時左右，超市內的蔬菜、熟食、鮮肉、甚至即食麵區便已空空如也，「連一個雞蛋都買不到」。

記者10日傍晚實際走訪上海兩間超市，下午4時30分左右，一間盒馬NB超市的蔬菜與生鮮肉品已所剩無幾，店員表示「不會補了」，「不是現在不補，是我們也沒貨了，只能等明天了」。

店員說，最近兩天大家都因為颱風在瘋狂囤貨，今天情況還比較好，「昨天到這個點的時候基本這裡（貨架）已經沒了」。

記者於下午5時30分左右走訪另一間盒馬鮮生超市，生鮮豬肉片更是全被掃空，只剩下較不易料理的部位，店員表示今天不會再補貨。此外，鮮麵條、鮮餛飩，以及一些加熱即食的菜品也所剩不多，不過水果、雞蛋與泡麵貨量仍充足。

由於這間門市提供外送服務，因此可以見到許多工作人員穿梭於貨架間揀貨。店員表示，他們不會因颱風而暫停營業，即使明天有風雨，仍可進行外送。

據星島日報，針對貨架空置，盒馬官方今日回應，受颱風「巴威」影響，近兩日線上訂單呈爆發式增長，本週整體訂貨量較上週激增60%。為保障市民需求，商家已提前將主食、蔬菜、肉類等民生剛需物資的備貨量提升了30%至40%。

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