快訊

不斷更新／巴威颱風掀風雨…宜蘭等12縣市放颱風假 11日停班課看過來

盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗

新北三重73歲翁失控暴衝！先自撞再撞拾荒婦 11車慘遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

民權人士：「香港議會」成員張信燕在泰國機場遭拘恐送中

中央社／ 溫哥華9日專電

香港警方通緝，擁有聯合國難民署承認難民身分的「香港議會」成員張信燕，原已獲得加拿大政府接納安置，原訂7月8日搭機由曼谷飛往溫哥華，但最後一刻，泰國警方在機場將她拘留。加拿大民運人士批評這又是一起中國跨境鎮壓案例。

香港議會（Hong Kong Parliament）是流亡海外的香港人社群於加拿大安大略省多倫多組成的自治議會，部分觀點認為是香港的流亡議會。該議會的首屆選舉於去年5月舉行，為網上投票形式，全部議員於7月宣誓就職。

加拿大民主人權倡議者盛雪對中央社表示，原本都準備好要到機場迎接張信燕了，沒想到突然接到張信燕的電話，稱泰國警方在機場強行阻止她離境，目前將她拘留於曼谷移民監獄中。「她很可能被遣返回中國，一旦如此，生命安全備受威脅。」

張信燕多年前因遭受中共迫害逃離中國，2014年抵達泰國，2016年獲得聯合國正式授予難民身分。逃離中國後，她積極參與「香港議會」的籌建工作，當選為第一屆議員。在泰國滯留的她仍每天透過網路直播為香港人的自由發聲。

盛雪去年8月已向加拿大全球事務部提交張信燕的庇護申請，未料今年5月7日她突然被泰國警方以逾期滯留及無證工作為名扣押。盛雪和「香港議會」發起人袁弓夷及何良懋隨即敦促加拿大政府緊急救援，而加拿大駐泰外交官員也很快進入移民署拘留中心，為張信燕進行面談、體檢及生物辨識資料採集，最終確定她於7月8日由曼谷飛往溫哥華的航班行程。

張信燕在泰國機場遭拘留，盛雪表示，「這是對加拿大政權的挑釁，國際社會不能對中國的跨境綁架行為再隱忍無作為了。」

久居加拿大、也被香港政府通緝的何良懋對中央社說，這宗案件釋放出非常危險的訊號。「中共的長臂管轄變得愈發猖獗，儘管加拿大政府已決定接納像張信燕這樣的政治難民，中共竟採取毫無原則、專橫霸道的手段干預政治受害者抵達自由國度。」

中國異議人士董廣平和姜野飛在2015年同樣是獲得聯合國難民身分、原本要搭機前往加拿大之際，突然遭中國特工直接從泰國移民監獄將兩人綁回中國。姜野飛認罪遭判刑6年半，董廣平則不斷經歷逃亡和被捕的歷程，直到今年6月26日終於抵達加拿大，獲得真正的自由。

加拿大民運人士敦促渥太華啟動最高層級的外交干預，也呼籲國際社會共同對泰國政府施壓，確保聯合國難民張信燕能順利被釋放並前往加拿大。

泰國 香港 加拿大

延伸閱讀

矢板明夫遭港男毆打 學者籲勿因個案收緊港澳政策

DNA一驗全露餡…泰警掃蕩偽造出生登記 百餘陸孩童有「假泰國爹」

矢板明夫遭襲案 陸委會改口：政府「高度懷疑」跨境鎮壓

港版國安法6周年…香港自由度斷崖下跌 人才外流

相關新聞

屢屢批判當局 傳北京導演「張內咸」遭以尋釁滋事拘留

在Youtube開設頻道常常發影片，以脫口秀形式評論時事的大陸獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。

福建晉江鞋廠火災28人罹難 市長鞠躬道歉

中國福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司9日發生火災，造成28人罹難。福建省泉州市市長蔡戰勝今天鞠躬致歉

蛇豬貓狗也受害！廣西洪災怪政府沒有明確預警通報？

中國廣西洪災已至少39死：蛇豬貓狗也受害，氾濫災情欠缺「明確預警通報」？

小三通火爆 陸統計上半年旅客成長26.4%達到114.5萬人次

小三通往來相當火熱，大陸官方最新統計顯示今年上半年小三通的旅客達114.5萬人次，成長26.4%。

廣角鏡／福建晉江鞋廠大火28死

中國大陸近期重大事故頻傳，福建晉江輝騰鞋業九日中午十二時許傳出火警，直至十六時許，火勢才被撲滅。據新華社報導，這場大火共造成廿八人不幸死亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。