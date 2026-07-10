民權人士：「香港議會」成員張信燕在泰國機場遭拘恐送中

被香港警方通緝，擁有聯合國難民署承認難民身分的「香港議會」成員張信燕，原已獲得加拿大政府接納安置，原訂7月8日搭機由曼谷飛往溫哥華，但最後一刻，泰國警方在機場將她拘留。加拿大民運人士批評這又是一起中國跨境鎮壓案例。

香港議會（Hong Kong Parliament）是流亡海外的香港人社群於加拿大安大略省多倫多組成的自治議會，部分觀點認為是香港的流亡議會。該議會的首屆選舉於去年5月舉行，為網上投票形式，全部議員於7月宣誓就職。

加拿大民主人權倡議者盛雪對中央社表示，原本都準備好要到機場迎接張信燕了，沒想到突然接到張信燕的電話，稱泰國警方在機場強行阻止她離境，目前將她拘留於曼谷移民監獄中。「她很可能被遣返回中國，一旦如此，生命安全備受威脅。」

張信燕多年前因遭受中共迫害逃離中國，2014年抵達泰國，2016年獲得聯合國正式授予難民身分。逃離中國後，她積極參與「香港議會」的籌建工作，當選為第一屆議員。在泰國滯留的她仍每天透過網路直播為香港人的自由發聲。

盛雪去年8月已向加拿大全球事務部提交張信燕的庇護申請，未料今年5月7日她突然被泰國警方以逾期滯留及無證工作為名扣押。盛雪和「香港議會」發起人袁弓夷及何良懋隨即敦促加拿大政府緊急救援，而加拿大駐泰外交官員也很快進入移民署拘留中心，為張信燕進行面談、體檢及生物辨識資料採集，最終確定她於7月8日由曼谷飛往溫哥華的航班行程。

張信燕在泰國機場遭拘留，盛雪表示，「這是對加拿大政權的挑釁，國際社會不能對中國的跨境綁架行為再隱忍無作為了。」

久居加拿大、也被香港政府通緝的何良懋對中央社說，這宗案件釋放出非常危險的訊號。「中共的長臂管轄變得愈發猖獗，儘管加拿大政府已決定接納像張信燕這樣的政治難民，中共竟採取毫無原則、專橫霸道的手段干預政治受害者抵達自由國度。」

中國異議人士董廣平和姜野飛在2015年同樣是獲得聯合國難民身分、原本要搭機前往加拿大之際，突然遭中國特工直接從泰國移民監獄將兩人綁回中國。姜野飛認罪遭判刑6年半，董廣平則不斷經歷逃亡和被捕的歷程，直到今年6月26日終於抵達加拿大，獲得真正的自由。

加拿大民運人士敦促渥太華啟動最高層級的外交干預，也呼籲國際社會共同對泰國政府施壓，確保聯合國難民張信燕能順利被釋放並前往加拿大。