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屢屢批判當局 傳北京導演「張內咸」遭以尋釁滋事拘留

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸網紅、獨立導演張鵬傳出已被拘捕。圖／截自YT「張內咸脫口秀」
大陸網紅、獨立導演張鵬傳出已被拘捕。圖／截自YT「張內咸脫口秀」

在Youtube開設頻道常常發影片，以脫口秀形式評論時事的大陸獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。

張鵬在TY的頻道是「張內咸脫口秀」，有近5萬訂閱者，影片常就大陸的各種政策、高層人事、外交布局或者兩岸關係作法予以批判或者開玩笑嘲諷。張鵬曾拍過幾部獨立電影，包含《待業青年》、《草莓100%》、《那些五脊六獸的日子》，近年轉為從事脫口秀節目。

不久前他曾製作一期節目，「做YouTube會被抓？我做了75期，反而發現中國太適合寫笑話了」，就跨境證券收緊一事調侃道：「你聽黨話跟黨走，翻牆是為了炒美股；而我不聽黨話，翻牆到外網批評政府。你猜怎麼著？違法的居然是你。」

根據該帳號的發文，2026年7月1日晚上11時左右，多名警察來到張內咸（本名張鵬）位於北京清華大學校內的家中，為其戴上手銬，隨後將其帶走。北京市公安局海淀分局出具的《拘留通知書》顯示，張鵬於7月2日20時因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，目前羈押於北京市海淀區看守所。

據家屬目前掌握的信息，7月1日张內咸被強制傳喚，7月2日起開始計算刑事拘留期限。截至目前，人已被帶走8天多，短時間內家屬尚未收到其能夠離開的消息。

截至目前大陸官方並未就此事予以評論。

北京 大陸 兩岸

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