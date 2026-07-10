聽新聞
0:00 / 0:00
屢屢批判當局 傳北京導演「張內咸」遭以尋釁滋事拘留
在Youtube開設頻道常常發影片，以脫口秀形式評論時事的大陸獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。
張鵬在TY的頻道是「張內咸脫口秀」，有近5萬訂閱者，影片常就大陸的各種政策、高層人事、外交布局或者兩岸關係作法予以批判或者開玩笑嘲諷。張鵬曾拍過幾部獨立電影，包含《待業青年》、《草莓100%》、《那些五脊六獸的日子》，近年轉為從事脫口秀節目。
不久前他曾製作一期節目，「做YouTube會被抓？我做了75期，反而發現中國太適合寫笑話了」，就跨境證券收緊一事調侃道：「你聽黨話跟黨走，翻牆是為了炒美股；而我不聽黨話，翻牆到外網批評政府。你猜怎麼著？違法的居然是你。」
根據該帳號的發文，2026年7月1日晚上11時左右，多名警察來到張內咸（本名張鵬）位於北京清華大學校內的家中，為其戴上手銬，隨後將其帶走。北京市公安局海淀分局出具的《拘留通知書》顯示，張鵬於7月2日20時因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，目前羈押於北京市海淀區看守所。
據家屬目前掌握的信息，7月1日张內咸被強制傳喚，7月2日起開始計算刑事拘留期限。截至目前，人已被帶走8天多，短時間內家屬尚未收到其能夠離開的消息。
截至目前大陸官方並未就此事予以評論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。