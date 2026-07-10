福建晉江鞋廠火災28人罹難 市長鞠躬道歉

中國福建泉州晉江市的輝騰鞋業有限公司9日發生火災，造成28人罹難。福建省泉州市市長蔡戰勝今天鞠躬致歉。

據新華社，福建泉州市政府上午開記者會，說明晉江鞋廠火災相關情況。在記者會開始前，全體人員向遇難者默哀。

蔡戰勝鞠躬致歉說，「泉州市委市政府向所有遇難者表示深切哀悼，向所有遇難者家屬、向全社會誠懇道歉」。

根據中國官媒央視新聞等媒體報導，事故發生時工廠內共有237名員工和2名外來人員，現場疏散救出213人，其中2人送醫不治；另外26名失聯人員確認遇難，共造成28人死亡。

中國應急管理部派出的8人專家調查組前往事故現場開展事故勘驗工作。

報導描述，輝騰鞋廠廠房內仍有很大的煙霧在彌漫，很刺鼻，需要戴口罩防護。地上堆積的物料因為被火燒過已經炭化，旁邊放物料的架子也有一些變形。屋頂上的換氣扇、電扇被熏黑，電扇被燒得變形，廠房內的地面上還有很多積水。

專家研判，輝騰鞋廠初始起火位置在1樓。

報導表示，輝騰主要從事鞋及服裝製造、服飾鞋帽批發，廠房建築為鋼筋混凝土結構，單層面積為1300平方公尺，共5樓。著火部位為1樓衝床車間，燃燒物質為鞋材，鞋材易燃蔓延快。鞋廠負責人已被控制。