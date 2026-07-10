小三通火爆 陸統計上半年旅客成長26.4%達到114.5萬人次

小三通往來相當火熱，大陸官方最新統計顯示今年上半年小三通的旅客達114.5萬人次，成長26.4%。

根據福建日報9日援引廈門邊檢總站統計，2026年上半年，該總站在福建口岸累計查驗出入境人員476萬餘人次，同比上升約8.6%；其中累計查驗閩台往來旅客約151.7萬人次，同比上升約21.5%。

在閩台人員往來的部分，據統計，今年上半年，經福建口岸入境台胞達63萬人次，同比上升近三成。廈門邊檢總站在福建口岸查驗兩岸空中直航客機2,300餘架次、旅客約36.8萬人次；查驗兩岸小三通客輪6,110餘艘次、旅客約114.5萬人次，同比分別上升約0.4%、26.4%。

此前，大陸方面自2024年8月恢復福建居民赴馬祖旅遊、同年9月恢復福建居民赴金門旅遊，相關措施截至2026年6月30日，廈門邊檢總站累計保障約33.4萬人次福建居民出境赴金門、馬祖旅遊，其中個人遊（自由行）約32.3萬人次、團隊遊約1.1萬人次，人員往來以廈金小三通客運航線為主要通道，占比逾85%。

除了廈門以外，福州市近日也公布今年上半年，該市小三通航線客運量達6萬3,061人次，同比增長41.74%，再創歷史新高。

對於小三通往來的壅塞，此前陸委會表示「目前我們先用節假日加班次方式處理」。大陸國台辦8日則指出，從開通到今年上半年小三通已累計運送旅客超過2,700萬萬人次，並指民進黨當局應以兩岸同胞福祉為重，儘快取消所有人為限制，根據兩岸民眾出行往來需求增加小三通航班。