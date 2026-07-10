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中國鞋都廠房大火已致28死 樓梯間堆滿雜物阻礙救援

中央社／ 北京9日電

有「中國鞋都」之稱的福建泉州晉江市陳埭鎮今天發生鞋廠火災，已造成28人死亡，有被困人員懸吊在樓頂邊緣並墜落。據報導，起火廠房樓梯間堆滿雜物增加救援困難。

中國新聞週刊報導，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業有限公司廠房今天發生火災。該起火災已造成28人死亡。

現場影音畫面顯示，起火廠房有4、5層樓高，上方濃煙持續升騰，火光從建築內部躥出。有數十人被困在樓頂。

一名現場目擊者說，部分人員脫下外衣等待救援，他們被濃煙籠罩，儘管消防人員持續從地面向上噴水滅火，但仍有一名男士懸吊在樓頂邊緣處，數秒後墜下，「看到很揪心」。

當地消防救援隊伍調派183人、35車到場處置，目前明火已被撲滅，具體起火原因還需進一步排查。消防人員介紹，起火廠房的樓梯間內堆放了大量雜物，嚴重影響滅火速度，給救援工作造成了阻礙。

報導說，此次事發地晉江陳埭鎮有「中國鞋都」之稱，據公開資料，這裡集聚了7000餘家鞋企及配套企業，年產超過10億雙運動鞋。

公開訊息顯示，福建輝騰鞋業有限公司成立於2015年，經營範圍涉及皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業。企業註冊資本人民幣1000萬元（約4700萬元），實繳資本600萬元。

火災

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