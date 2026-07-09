影／福建鞋廠火災傳「重大傷亡」 習近平指示全力搜救

福建晉江「輝騰鞋業」工廠9日中午12點4分發生火災，目前確切死傷人數未知，但央視報導指「造成重大人員傷亡」。中共總書記習近平要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。當地消防救援局表示，目前明火已撲滅，但因現場有大量鞋材、鞋膠，滅火耗時5.5小時，現正逐層排查、搜救，因為隨時可能復燃。

根據中國之聲9日晚間7點左右報導，福建省晉江市消防救援局局長杜振洲表示，火災發生後，消防第一時間就調派雲梯車、射水車，並組織內攻小組進入到樓頂進行滅火與搜救。雖然明火已撲滅，但現場存放有大量鞋材、鞋膠，撲滅過程已持續5個半小時。現在每個樓層仍有消防人員進行強攻滅火的處置，避免燒完的鞋材復燃，把煙熱排掉，避免次生災害，會在現場再觀察24小時。

央視報導，事故發生後，習近平高度重視並作出上述指示。他還提到，今年以來，大陸國內「發生多起重大生產安全事故」，各地區各有關部門「要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，時刻繃緊安全生產這根弦」，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

報導表示，大陸國務院總理李強作出批示指出，要全力組織搜救，做好善後處置，防範次生事故，同時盡快查明原因，依法嚴肅追責。國務院安委辦也要求嚴防重特大事故發生。根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。福建省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。

網傳影片顯示，工廠起火期間現場濃煙密布，有人員逃至天台避難。由於火勢逼近，部分人員脫衣並利用消防水柱降溫，現場情況相當驚險。另有影片顯示，大火已蔓延至廠房頂層，濃煙直沖天空，有員工被困樓頂。

目前，輝騰鞋業火災原因及具體傷亡情況仍待進一步確認。