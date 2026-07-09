快訊

不斷更新／巴威來襲！20縣市宣布是否停班課 10日颱風假消息一覽

追查致癌油有突破！中檢大搜索列9被告、15證人 將漏夜複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／福建鞋廠火災傳「重大傷亡」 習近平指示全力搜救

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
福建晉江「輝騰鞋業」7月9日12時4分發生火災，央視稍晚報導指「造成重大人員傷亡」。新華社
福建晉江「輝騰鞋業」7月9日12時4分發生火災，央視稍晚報導指「造成重大人員傷亡」。新華社

福建晉江「輝騰鞋業」工廠9日中午12點4分發生火災，目前確切死傷人數未知，但央視報導指「造成重大人員傷亡」。中共總書記習近平要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。當地消防救援局表示，目前明火已撲滅，但因現場有大量鞋材、鞋膠，滅火耗時5.5小時，現正逐層排查、搜救，因為隨時可能復燃。

根據中國之聲9日晚間7點左右報導，福建省晉江市消防救援局局長杜振洲表示，火災發生後，消防第一時間就調派雲梯車、射水車，並組織內攻小組進入到樓頂進行滅火與搜救。雖然明火已撲滅，但現場存放有大量鞋材、鞋膠，撲滅過程已持續5個半小時。現在每個樓層仍有消防人員進行強攻滅火的處置，避免燒完的鞋材復燃，把煙熱排掉，避免次生災害，會在現場再觀察24小時。

央視報導，事故發生後，習近平高度重視並作出上述指示。他還提到，今年以來，大陸國內「發生多起重大生產安全事故」，各地區各有關部門「要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，時刻繃緊安全生產這根弦」，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

報導表示，大陸國務院總理李強作出批示指出，要全力組織搜救，做好善後處置，防範次生事故，同時盡快查明原因，依法嚴肅追責。國務院安委辦也要求嚴防重特大事故發生。根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。福建省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。

網傳影片顯示，工廠起火期間現場濃煙密布，有人員逃至天台避難。由於火勢逼近，部分人員脫衣並利用消防水柱降溫，現場情況相當驚險。另有影片顯示，大火已蔓延至廠房頂層，濃煙直沖天空，有員工被困樓頂。

目前，輝騰鞋業火災原因及具體傷亡情況仍待進一步確認。

習近平 福建 火災

延伸閱讀

黑煙竄天際！福建晉江鞋廠發生火災 陸官方：多人傷亡

暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災

梅莎暴雨重創廣西 陸官方通報：洪災增至39死、9失聯

黑煙竄天際…桃園中壢「木棧板工廠」突起火燃燒 大批消防灑水灌救中

相關新聞

影／福建鞋廠火災傳「重大傷亡」 習近平指示全力搜救

福建晉江「輝騰鞋業」工廠9日中午12點4分發生火災，目前確切死傷人數未知，但央視報導指「造成重大人員傷亡」。中共總書記習近平要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。當地消防救援局表示，目前明火已撲滅...

黑煙竄天際！福建晉江鞋廠發生火災 陸官方：多人傷亡

福建晉江「輝騰鞋業」9日中午發生火災，已傳出有人員傷亡，但具體情況尚不清楚。從附近民眾拍攝的影片可清楚看到，有不少人受困火場。大陸應急管理部表示，已派出聯合工作組赴現場指導救援，要求全力組織火災撲救、搜救被困人員及救治傷員，目前當地消防救援隊伍正持續處置。

香港2獨立書店被拒參加書展 宣布店內尋寶大減價

香港兩間獨立書店不得參加香港書展，港府文創產業專員黎細明稱沒有特別評論，但不認為有禁書名單。兩間獨立書店在被取消參加書展資格後，開始打折售書，其中榆林書店公布明年4月「光榮結業」。

巴威颱風未到 浙江這兩地已宣布明起「停課3天」

大陸中央氣象台預報，巴威颱風將於11日晚在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸，澎湃新聞報導，浙江麗水、台州兩市教育部門已宣布，當地中小學、幼兒園7月10日至7月12日停課三天。

大陸廣西洪災已知39死、9失聯 決堤水庫建於大躍進年代

廣西南寧市防汛救災新聞記者會今日通報，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，至少39人死亡、9人失聯。廣西橫州市的六藍水庫6日決...

成績太差去年被退學！陸生涉提交偽造文件 香港理工大學報警逮人

一名中國大陸學生涉嫌向香港理工大學提交偽造成績及文件，昨天被警方逮捕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。