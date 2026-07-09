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香港2獨立書店被拒參加書展 宣布店內尋寶大減價

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港貿易發展局6月23日宣布，第36屆香港書展將於7月15日至21日在香港會議展覽中心舉行，但有兩家獨立書店卻未獲准參展。香港中通社
香港貿易發展局6月23日宣布，第36屆香港書展將於7月15日至21日在香港會議展覽中心舉行，但有兩家獨立書店卻未獲准參展。香港中通社

香港兩間獨立書店不得參加香港書展，港府文創產業專員黎細明稱沒有特別評論，但不認為有禁書名單。兩間獨立書店在被取消參加書展資格後，開始打折售書，其中榆林書店公布明年4月「光榮結業」。

香港獨立書店，因多開售在樓上也被稱為「二樓書店」，一度是香港一景，但近年日漸凋零。其中樂文書店和榆林書店，在二樓書店中名氣較大，「榆林書店」1997年開店，主打出售中港台三地書籍，在香港以致力推動本地閱讀文化著稱。而「樂文書店」1984年就已開店，還是最早引入台灣版書的香港書店，這間書店也以推動社會閱讀風氣、傳承知識為己任。

香港書展由香港貿易發展局主辦，有書商說兩間獨立書店事前已繳付場租，並訂入不少台灣出版書籍準備銷售，但被通知取消參展資格。主辦者香港貿易發展對此不作評論，港府文創產業專員黎細明也沒有特別評論，但指香港是多元文化社會，不認為有禁書名單，又說每位市民和團體都了解維護國家安全非常重要，必須嚴格遵守。

「榆林書店」被取消參加香港書展，很快宣布明年4月租約期滿，將「光榮結束」門市，公布立即開始大減價。這間書店稱，自1997年開業以來，每年均會參加書展，「惜今年未能如期入場」，而新書已陸續運抵門市，期待愛書人到店內「尋寶」。

「樂文書店」突然被香港書展拒絕參展，其在旺角的分店，亦在書店門口和臉書上宣布推出「48周年大減價」。這間書店的銅鑼灣分店，在門口及樓梯位置都貼有「48周年大減價全場65折」的宣傳字句，不少香港人聞訊涌到分店選書。

獨立書店 香港

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