巴威颱風未到 浙江這兩地已宣布明起「停課3天」

大陸中央氣象台預報，巴威颱風將於11日晚在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸，澎湃新聞報導，浙江麗水、台州兩市教育部門已宣布，當地中小學、幼兒園7月10日至7月12日停課三天。

前一個登陸中國的颱風梅莎，為廣西帶來暴雨並導致水庫潰堤。根據廣西南寧9日召開的記者會通報，截至9日上午11時，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，目前已知共導致39人死亡、9人失聯。鑒於梅莎颱風造成的嚴重災情，中國大陸多地對即將到來的巴威颱風無不嚴陣以待。

根據大陸中央氣象台9日10時發布的颱風橙色預警，巴威9日8時於台灣基隆市東南方向約1,140公里的洋面上，以每小時15～20公里的速度向西北方向移動，逐漸向台灣島東北部沿海靠近，預計11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，然後向福建中部到浙江南部沿海靠近，並於11日晚在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸，登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

光明網指出，從雲圖上看，巴威環流直徑仍超過1,200公里，雲系覆蓋面積近94萬平方公里，體型巨大，約相當於 9個浙江省陸地面積。

為此，浙江省麗水市教育局宣布，7月10日至7月12日，全市中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停一切線下教育教學活動，不舉辦任何聚集性活動。暫停或延期舉辦各類暑托班、夏令營、研學旅行等活動，已舉辦的應調整時間安排。高校合理調整暑期教學科研和社會實踐安排，颱風期非必要不外出，暫停一切戶外群體性活動，留校及返鄉師生注意防颱安全。

台州市教育局則指出，預計巴威颱風7月10日至12日影響台州市，其中心附近最大風力達17級以上。根據省、市防汛防颱指揮部和省教育廳部署要求，7月10日至7月12日，全市中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停一切線下教育教學活動，不舉辦任何聚集性活動。