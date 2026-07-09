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大陸廣西洪災已知39死、9失聯 決堤水庫建於大躍進年代

中央社／ 台北9日電
廣西南寧市防汛救災新聞記者會今日通報，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，至少39人死亡、9人失聯。新華社資料照
廣西南寧市防汛救災新聞記者會今日通報，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，至少39人死亡、9人失聯。新華社資料照

廣西南寧市防汛救災新聞記者會今日通報，包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，至少39人死亡、9人失聯。廣西橫州市的六藍水庫6日決堤，造成當地傷亡慘重，該水庫建於「大躍進」時期。

綜合香港媒體報導，記者會通報，位於橫州市的六藍水庫、雲表水庫都建於1958年，屬於中型水庫，壩體都是均質土壩。從7月6日起，水利專家到現場開展搶險救災指導，評估出現漫壩缺口的水庫，密切觀測水位變化，查看堤壩變形情況，分析下泄流量，研究降低水位的相關措施，防止險情進一步擴大。

目前，六藍水庫水位已降到大壩基岩以下，水庫缺口和流量已基本穩定；從8日起，當地修復六藍水庫上壩道路，到今天上午為止，已經修通到壩頂；從今天開始，還將組織開展河道疏通清淤。

由於雲表水庫的水位已基本降到死水位，若上游不再有較大來水，水庫對下游淹沒區的影響將趨於穩定。

香港明報報導，橫州災情主要因六藍水庫決堤造成。這座1958年興建於大躍進時期的水庫，由3.5萬民工肩挑手扛，用黏性土料填築壓成，至今仍是當地規模最大的中型水庫。六藍水庫大壩高達42公尺，控制流域面積195平方公里，是橫州水網中樞。

當地近年獲水利部3.8億元人民幣（合約17.86億台幣）撥款，對六藍水庫灌區全面改造和提升，不過未涉及主壩體加固。2024年8月，六藍水庫啟動系統性整修升級工程，去年6月竣工。

當地官媒報導，經過標準化升級，六藍水庫「防洪保安能力顯著增強，能夠有效抵御汛期強降雨衝擊」，為下游鄉鎮10多萬群眾生命財產安全築牢堅固「安全堤」。

水庫 廣西 洪水

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