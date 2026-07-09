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北京啟動防汛二級響應 密雲等5區暴雨紅色預警

中央社／ 記者張淑伶北京9日電

北京今天下午已啟動防汛二級應急響應，倡導居家辦公，北京郊區密雲等5區並發布暴雨紅色預警。去年7月，密雲區因特大暴雨洪水災害，曾造成當地養老中心32人死亡。

綜合北京日報等媒體報導，下午1時30分，北京啟動防汛二級應急響應，暴雨橙色預警公眾防護指引同時對外發布，這是今年入汛以來全市首個暴雨橙色預警訊號。預計10日下午2時至12日上午8時，北京市有暴雨。

其中，密雲、懷柔、順義、房山、平谷5區發布暴雨紅色預警。

北京已暫停學科類培訓機構現場培訓、野外教學等活動，暫停舉辦大型體育活動、有組織的戶外體育類活動及體育運動類培訓。企業和事業單位方面，倡導居家辦公等彈性工作方式，停止一切室外高危作業。

北京今天發布暴雨紅色預警的都是在周邊的山區。去年7月28日，曾因連日強降雨造成的特大洪水，密雲區太師屯鎮養老照料中心被湧灌淹沒，造成32人遇難。今年6月，中國國務院常務會議通過調查報告，就此事認為存在汛期防範應對不到位等問題，17名公職人員被問責。

暴雨 北京 洪水

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