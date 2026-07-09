大陸東南部警戒「巴威」颱風 「這地」全省中小學下午起停課

台灣嚴防強颱「巴威」，中國大陸則預估「巴威」11日晚間在福建福清至浙江溫嶺一帶登陸。大陸中央氣象台9日上午10時已發布颱風橙色預警。包含江蘇、浙江等東南沿海省份也加強防範。其中，浙江省防指（防汛防颱抗旱指揮部）9日9時已將海上防颱風應急響應，調整為防颱風Ⅳ級應急響應，要求各地、各部門密切關注颱風發展變化。

目前，江蘇省教育廳已發布通知，要求7月9日下午至7月10日全天，江蘇省中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停一切線下教育教學活動，不舉辦任何聚集性活動；浙江省麗水、台州2處地級市，於7月10至12日3天全市停課，停止一切線下教學活動。

另外，香港航空及大灣區航空10、11日將有航班取消或改期。香港航空10日有往返香港和沖繩的航班需要取消或改期；11日亦有往返香港和台北的航班需要取消；而大灣區航空10日有香港往台北的航班需要取消，11日有往返香港和台北，以及來往香港和舟山的航班需要取消。

央視新聞特別指出，「巴威」登陸後不會馬上消散，而會在副熱帶高壓引導下繼續深入內陸，因此風雨影響範圍廣。

其中，9日起大陸東部海域的風力就會明顯加大，10至11日是海上及沿海地區大風影響的核心時段。除了華東沿海地區需要提前做好防範極端大風、強降雨以及風暴潮的準備之外，華中、華北，甚至東北南部等地的公眾也要密切關注後續颱風預警預報資訊，警惕「巴威」深入內陸後持續強降雨可能引發的內澇和地質災害。