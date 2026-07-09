快訊

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

廣西洪災 貴港市校舍淹至3樓逾萬師生困兩天

中央社／ 台北9日電

颱風梅莎所夾帶暴雨肆虐廣西，位於東南的橫州水庫決堤，下游的貴港市淹水情況嚴重，積水最深達7公尺，當地多所學校共1.2萬名師生受困兩天，停電斷水斷糧，紛紛在網上求助。

封面新聞、明報等陸港媒體作上述報導。據報導，受困的師生紛紛在網上求助、徵求物資，有中學全班「22個男生分吃10個饅頭」。當局8日凌晨開始轉移被困師生。

報導說，位於貴港西郊的貴港教育園聚集多所寄宿學校，每所學校都有數以千計的師生被困，共計上萬人被洪水包圍，在較高樓層等待救援。

其中的貴港高中、大將國際學校、博雅公學、達開中學等學校被困學生大多為未成年的中學生。有學生表示，洪水大約在6日上午出現，水位迅速上漲，7日已超過兩層樓高度。

報導表示，淹水導致斷電、斷水、斷網，許多家長與子女失聯，焦急地駕車到學校附近地勢較高的位置等待，也有家長試圖運送物資支援。多所學校師生、親人在中國微信、小紅書等社群媒體上求救，而此前沒有充足船艇進行大規模轉移，受困師生須依靠救援人員透過橡皮艇、無人機運送飲水、乾糧和罐頭。

報導提到，共軍、武警、消防和民間救援力量的大批救援人員8日趕赴現場集結，駕駛橡皮艇不斷轉移被困師生。貴港全市僅消防部門就投入逾千名消防員和100多艘舟艇以轉移師生，也有來自廣東、重慶等地的藍天救援隊等外省增援隊伍，目標是在一天內救出所有受困師生。

中國官媒新華社稍早前報導，廣西政府7日晚間舉行防汛救災記者會指出，南寧市六藍水庫、雲表水庫等4座水庫出現險情，截至7日晚間8時，當地有11.2萬名群眾受災，已緊急轉移安置6.3萬人，因災死亡4人、失聯8人。

廣西 颱風

延伸閱讀

暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災

廣西甘肅湖北天災釀38死 近千條蛇遭大水沖出傷人

廣西「世界茉莉花都」遇洪災…瑞幸霸王茶姬原料產地 花田積水全毀

廣西洪水千蛇出逃 已知1名女子遭毒蛇咬傷不治

相關新聞

強颱巴威逼近牽動浙閩防線 大陸發布橙色預警、萬餘漁船提前避風

強烈颱風「巴威」持續朝台灣逼近，大陸沿海海域風浪增強，大陸官方接連發布颱風及海浪預警。大陸自然資源部指出，國家海洋預報台發布海浪黃色警報，預計9日上午至10日上午，東海南部將出現5至7公尺巨浪至狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色；浙江、福建北部近岸海域將出現2.5至3.4公尺大浪，近岸海域海浪預警級別為藍色。

廣西「世界茉莉花都」遇洪災…瑞幸霸王茶姬原料產地 花田積水全毀

受今年第10號颱風「美莎克」（台灣譯「梅莎」）影響，大陸廣西出現連續強降雨，南寧橫州市多處水庫發生險情，水庫下游多個村鎮受災嚴重。橫州有著「世界茉莉花都」之稱，是國內最大的茉莉花生產基地，提供包括霸王茶姬、瑞幸等咖啡和茶飲店原料。

藏版LABUBU爆紅 每款都獨有

以ＬＡＢＵＢＵ為代表的公仔潮玩近年爆紅，一同走紅的，還有各類創意「娃衣」（公仔衫）。近期，藏式娃衣在拉薩大受歡迎。在八角街，由網紅店鋪讓ＬＡＢＵＢＵ公仔戴上藏式飾品，意外試出爆款；在堆龍德慶區，有服裝設計師聯手本地阿佳（藏語音譯，意為年長女性），一針一線縫出特色公仔藏服，也讓藏族服飾意外出圈。

矢板明夫遭港男毆打 學者籲勿因個案收緊港澳政策

日本媒體人矢板明夫6日在台中演講後，遭持香港護照入境的男子廖港發攻擊，台灣香港協會理事長桑普表示，這起事件顯示跨境鎮壓已演變出新模式；中研院學者陳玉潔指出，跨境鎮壓的幕後指揮鏈與證據蒐集仍待突破。學者呼籲勿因個案收緊港澳政策，應強化調查與深化對港人社群的理解。

大陸東南部警戒「巴威」颱風 江蘇省中小學下午起停課

台灣嚴防強颱「巴威」，中國大陸則預估「巴威」11日晚間在福建福清至浙江溫嶺一帶登陸。大陸中央氣象台9日上午10時已發布颱風橙色預警。包含江蘇、浙江等東南沿海省份也加強防範。其中，浙江省防指（防汛防颱抗旱指揮部）9日9時已將海上防颱風應急響應，調整為防颱風Ⅳ級應急響應，要求各地、各部門密切關注颱風發展變化。

中國漫記／歐洲瘋搶中國冷氣「美的」如何破解百年法規？

歐洲熱浪刷新高溫紀錄，空調從奢侈品變成生活必需品。「美的」空調一款免打孔、免審批的冷氣因精準破解歐洲老建築法規而賣到缺貨，也讓歐盟一面批評中國產能過剩、一面高度依賴中國製造的矛盾浮上檯面。這不只是冷氣熱賣，更是中國企業全球化競爭力的一場考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。