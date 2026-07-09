廣西洪災 貴港市校舍淹至3樓逾萬師生困兩天

颱風梅莎所夾帶暴雨肆虐廣西，位於東南的橫州水庫決堤，下游的貴港市淹水情況嚴重，積水最深達7公尺，當地多所學校共1.2萬名師生受困兩天，停電斷水斷糧，紛紛在網上求助。

封面新聞、明報等陸港媒體作上述報導。據報導，受困的師生紛紛在網上求助、徵求物資，有中學全班「22個男生分吃10個饅頭」。當局8日凌晨開始轉移被困師生。

報導說，位於貴港西郊的貴港教育園聚集多所寄宿學校，每所學校都有數以千計的師生被困，共計上萬人被洪水包圍，在較高樓層等待救援。

其中的貴港高中、大將國際學校、博雅公學、達開中學等學校被困學生大多為未成年的中學生。有學生表示，洪水大約在6日上午出現，水位迅速上漲，7日已超過兩層樓高度。

報導表示，淹水導致斷電、斷水、斷網，許多家長與子女失聯，焦急地駕車到學校附近地勢較高的位置等待，也有家長試圖運送物資支援。多所學校師生、親人在中國微信、小紅書等社群媒體上求救，而此前沒有充足船艇進行大規模轉移，受困師生須依靠救援人員透過橡皮艇、無人機運送飲水、乾糧和罐頭。

報導提到，共軍、武警、消防和民間救援力量的大批救援人員8日趕赴現場集結，駕駛橡皮艇不斷轉移被困師生。貴港全市僅消防部門就投入逾千名消防員和100多艘舟艇以轉移師生，也有來自廣東、重慶等地的藍天救援隊等外省增援隊伍，目標是在一天內救出所有受困師生。

中國官媒新華社稍早前報導，廣西政府7日晚間舉行防汛救災記者會指出，南寧市六藍水庫、雲表水庫等4座水庫出現險情，截至7日晚間8時，當地有11.2萬名群眾受災，已緊急轉移安置6.3萬人，因災死亡4人、失聯8人。