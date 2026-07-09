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曾直言GDP灌水觸怒當局 中國經濟學家高善文癌逝

中央社／ 台北9日電

綜合中國媒體報導，敢於直陳中國經濟問題而觸怒當局的中國經濟學家高善文，已於7日因癌症逝世，享壽55歲。高善文曾因直指中國經濟增幅3年間被高估10個百分點及衍生社會現象遭官方封殺，加上其他經濟學家也有直言，進一步強化了中共官方「唱響經濟光明論」的輿論管控基調。

綜合財聯社、中國證券報報導及中國網路訊息，高善文逝世的消息最早是從中國券商界及北大金融校友圈傳出，並在部分中國財經媒體報導後獲得證實。

財聯社報導提到，高善文罹淋巴癌逾1年，2025年1月開始出現早期症狀。直到今年6月間，他曾樂觀地告訴親友「輕舟已過萬重山…形成不必要的潛在生命危險」。

報導並形容，高善文的離世引一片惋惜聲。

高善文1971年生於山西臨汾，1988年考入北大無線電電子學系，擁有經濟學博士學位；1995年起先後在中國人民銀行總行辦公廳、國務院發展研究中心金融研究所、亞洲開發銀行研究所等機構工作；2003年高善文進入光大證券研究所，擔任首席經濟學家。

2007年5月，高善文轉往安信證券（今國投證券）擔任首席經濟學家，2024年12月兼任「國投產業研究院」院長，直至2025年11月離職，當時他的離職曾引起眾多揣測，被普遍認為係受到官方壓力所致。

高善文2024年12月初曾在國投證券一場內部投資講座上直指，對比物價、就業及GDP細項數據後，最近3年中國經濟增幅每年平均可能高估了3個百分點，累計高估也許有10個百分點。

他還形容，經過COVID-19疫情，中國社會隨處可見的現實，可被歸納為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」，因為老年人的退休金可按時足額發放，年輕人對未來收入成長的預期和確定性卻大幅調降，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」，消費受到抑制造成經濟困難。

同年12月中旬，高善文在美國華府的一場經濟論壇上，再度質疑中國的GDP增幅。外媒當時報導，他的連番直言惹得中共總書記習近平勃然大怒，下令調查並處分他。

然而，高善文當時的言論在中國內部引起正反不同意見，一些愛國網友更對他群起人身攻擊，但不少網友稱讚他敢言說真話，才是真正的學者。而高善文逝世的消息傳出後，不少中國財經圈人士及一般網友紛留言悼念他，其中有人感嘆「今後還有人說真話嗎？」。

除高善文外，2024年11月下旬直陳經濟現狀的另一名中國經濟學家付鵬，也受到外界關注。他當時表示，中國經濟「今年（2024年）的大麻煩是中產階級殞落」，先前是網約車司機、外送員等底層感受到生活壓力，此後層層往上傳遞，激增的2000萬網約車司機便來自中產階級，這使得官方的救經濟措施已無法像2008年般奏效。

在此之前，前中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬在2024年間，在微信群組中批評習近平對中國國內經濟的管理，還議論習近平的健康狀況，在同年8月間被查，此後即被拘留並免職。至2025年4月，中國社科院經濟研究所宣布撤銷轄下的「公共政策研究中心」，理由被認為與朱恆鵬曾兼任該中心主任有關。

有鑑於COVID-19疫情過後中國經濟不進反退，業界及民間普遍看衰經濟前景，中共2023年12月召開的中央經濟工作會議上，首度提出「加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論」的說法。此後，「唱響中國經濟光明論」便成為中共官方對各類財經訊息的管控基調至今。

特別是在付鵬、高善文接連直陳中國經濟後，2024年12月中國證券業協會即下達通知，要求各券商加強對首席經濟學家的「聲譽風險管理」，明確要求經濟學家對外參加活動、發表言論要事先報備與審查，並要對擬聘任人員的背景展開調查。

中共 癌症 北大

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