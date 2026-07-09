強颱巴威逼近牽動浙閩防線 大陸發布橙色預警、萬餘漁船提前避風

強烈颱風「巴威」持續朝台灣逼近，大陸沿海海域風浪增強，大陸官方接連發布颱風及海浪預警。大陸自然資源部指出，國家海洋預報台發布海浪黃色警報，預計9日上午至10日上午，東海南部將出現5至7公尺巨浪至狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色；浙江、福建北部近岸海域將出現2.5至3.4公尺大浪，近岸海域海浪預警級別為藍色。

大陸中央氣象台9日10時發布颱風橙色預警指出，今年第9號颱風「巴威」（超強颱風級）9日上午8時中心位於台灣基隆市東南方向約1140公里洋面，中心附近最大風力16級（55公尺／秒），中心最低氣壓930百帕。

中央氣象台預計，「巴威」將以每小時15至20公里速度向西北方向移動，逐漸靠近台灣東北部沿海，11日白天將以超強颱風級或強颱風級登陸或擦過台灣北部沿海，之後向福建中部至浙江南部沿海靠近，預計11日晚間於福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸。

據央視新聞，目前「巴威」預計於本周末影響華東地區，但登陸方式仍存在不確定性。若副熱帶高壓西伸幅度較大，可能先登陸台灣北部，再二次登陸浙閩沿海；若副熱帶高壓北抬幅度較大，則可能繞開台灣島，直接靠近浙閩沿海。報導指出，「巴威」登陸後仍將深入內陸，華中、華北及東北南部等地需關注後續強降雨可能引發的內澇及地質災害。

大陸央廣網指出，10日起受「巴威」影響，中國大陸東部地區將出現大範圍強風雨天氣，巴士海峽、台灣海峽、台灣以東洋面及東海東部偏南海域風力將逐漸增強至6至9級，陣風10至11級。

澎湃新聞報導，大陸「國家海洋預報台」提醒，受「巴威」影響，東海南部近海海域海浪預警級別為黃色，浙江、福建北部近岸海域海浪預警級別為藍色，相關海域作業船隻需注意安全。

大陸海浪預警信號分為藍、黃、橙、紅4個級別，其中黃色預警屬第3級，表示海域可能出現較大幅度海浪。

浙江也提前部署防颱措施。浙江日報報導，截至8日18時，浙江全省14,820艘大陸海洋漁船均已在港避風，557艘休閒漁船停止營運。浙江省防指已啟動海上防颱風應急響應，要求沿海地區做好船舶避風、漁船錨固及涉海旅遊景區關停等工作。

中國氣象局天氣預報主持人孫凡迪表示，「巴威」目前仍維持超強颱風級別，颱風組織結構對稱、眼區清晰，雲系龐大、覆蓋範圍廣，是典型且少見的巨型颱風。他指出，「巴威」具有強度維持時間長、登陸後將深入內陸、強風雨影響範圍廣等特點，提醒民眾提前準備應急物資、加固門窗，並提醒過往船隻及時回港避風。