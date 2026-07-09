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藏版LABUBU爆紅 每款都獨有
以ＬＡＢＵＢＵ為代表的公仔潮玩近年爆紅，一同走紅的，還有各類創意「娃衣」（公仔衫）。近期，藏式娃衣在拉薩大受歡迎。在八角街，由網紅店鋪讓ＬＡＢＵＢＵ公仔戴上藏式飾品，意外試出爆款；在堆龍德慶區，有服裝設計師聯手本地阿佳（藏語音譯，意為年長女性），一針一線縫出特色公仔藏服，也讓藏族服飾意外出圈。
西藏商報報導，在拉薩八角街網紅文創店「一寸歡喜」，每件ＬＡＢＵＢＵ潮玩都藏滿巧思：有娃衣點綴綠松石、蜜蠟、珊瑚，藏戲面具也別在玩偶身上。
店員說，她們從去年夏天開始製作藏式娃衣。當時，有店員將原本為雪豹公仔縫製的迷你藏裝，套在ＬＡＢＵＢＵ身上，原本擔心比例不匹配，效果卻遠超預期。在軟萌神態中多了幾分西藏風情，照片迅速刷屏社交媒體，不少客人追著詢問購買。
店主朱利因此發現藏式娃衣很具市場潛力，後來團隊反覆調整版型，找工廠製作娃衣，店員則輪流蹲點搶購ＬＡＢＵＢＵ公仔。每件成品都由店員親手搭配裝飾，每一隻都是獨有的、帶有西藏特色的紀念品。
目前，店鋪單獨的藏式娃衣定價四十八元（人民幣，下同），一套包含襯衣、外套與腰帶等，可適配市面多數主流公仔掛件；完整的全套裝扮包含公仔本體、全套娃衣與特色配飾，售價約五百八十元，近期日均售出十至十五套完整產品。
西藏藏秀服飾公司潮玩設計總監李姿燕，近日則為泡泡瑪特等公仔設計的藏式娃衣在小紅書走紅，讓藏族服飾以新穎方式進入大眾視野。她設計的首款娃衣名叫「嬤啦（藏語音譯，意為奶奶）款」，基於泡泡瑪特「哭娃」造型改裝而成，模樣酷似西藏慈祥的老奶奶。李姿燕回憶：「我沒有投流（購買流量），就是隨手一發，沒想到就火了。」她已設計出八至十款藏式娃衣，覆蓋西藏七市地服飾特色。
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