旅遊強國十五五規畫 2030年國內出遊花費衝7.7兆

大陸文化和旅遊部近日發布《旅遊強國建設「十五五」規畫》，提出到二○三○年，大陸國內居民出遊人次達到八十三億，國內出遊總花費達到七點七兆元人民幣。

澎湃新聞報導，經大陸國務院批覆同意，該規畫提出：到二○三○年，旅遊業高品質發展取得明顯成效，現代旅遊業體系更加完善，旅遊強國建設取得顯著進展。旅遊業的支柱產業地位更加穩固，旅遊業拉動內需、促進就業、活躍市場的作用進一步發揮，旅遊及相關產業增加值占大陸國內生產總值比重穩步提升。

規畫指出，大陸民眾的旅遊獲得感、幸福感明顯增強，旅遊公共服務體系不斷完善，民眾旅遊滿意度持續提升，大陸國內居民出遊人次達到八十三億，國內出遊總花費達到七點七兆元，凸顯旅遊普惠性。

該規畫還提到，盼「旅遊國際影響力顯著提升，入境旅遊規模效益不斷擴大」，目標是入境旅遊人次達到一點九億、總花費超過一千五百億美元。並稱，旅遊在展示中國形象、促進文明交流互鑑方面的作用更加彰顯，參與國際規則制定的能力和影響力不斷提升。

該規畫也明確了統籌優化旅遊空間布局、培育壯大旅遊業發展新動能、豐富高品質旅遊供給、釋放旅遊消費潛力、完善旅遊公共服務、加強對外及對港澳台旅遊交流合作、推進旅遊業高效能治理、健全保障體系等重點任務。