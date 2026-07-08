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36年前家貧送養幼女！河南母重病後尋女未果求見面：不是搶孩子

香港01／ 撰文：雷思麗
河南1名母親向大陸傳媒泣訴心聲，36年前她因家境貧困，無奈將數月大的親生女兒送養他人。圖／AI生成
河南1名母親向大陸傳媒泣訴心聲，36年前她因家境貧困，無奈將數月大的親生女兒送養他人。圖／AI生成

河南1名母親大陸傳媒泣訴心聲：「有後悔藥的話，我吃1火車都不嫌多，我願拿我的命，換再見女兒一面。」36年前她因家境貧困，無奈將數月大的親生女兒送養他人。數十年來，她滿心悔恨、時刻牽掛女兒，去年大病一場自知餘生有限，尋女之心更為迫切。

多年輾轉打探，她獲悉女兒可能定居於河南開封，養家的舅舅姓王、舅媽姓張。其後她在記者協助下尋親，卻接連遭遇困難，中間人失聯，外加年代久遠、亦無女兒舊照，母女相見希望渺茫。日前這名母親透過媒體表示只想見女兒一面，承諾絕不打擾她的正常生活，並懇求知情人士提供線索。

河南母36年前迫於生計 將4月大女兒送養

據《都市報導》報導，河南1名李姓母親求助河南民生尋親幫辦節目《都市接到辦》尋找36年前被送養的女兒，面對鏡頭痛訴「有後悔藥的話，我吃一火車都不嫌多，我願拿我的命，換再見女兒一面。」。據李女士憶述，女兒「于娟」生於1990年農曆7月30日，當時李女士一家居無定所、生活拮据，實在無力撫養襁褓嬰孩。為了女兒能夠平安長大，過上安穩日子，李女士萬般無奈下決定送養孩子，1990年農曆臘月初二，她將年僅4個月零2天的小于娟，經中間人張耀鈴和候穎（音譯）牽線，被送往1個外地家庭撫養。

重病後尋女心切輾轉打探 疑女兒現居河南開封

數十年來，李女士始終牽掛女兒，去年一場大病讓她看透生死，尋女的心願愈發強烈。經多年打探，李女士終於尋得些許線索，消息指女兒現在可能在河南開封生活，其養家的舅舅姓王、舅媽姓張。

敲門無人回應 中間人失聯尋親受阻

尋親之路困難重重，記者陪同李女士前往中間人張阿姨住處多次敲門無人回應，撥打電話亦始終無法接通。再加上年代久遠，李女士手上連女兒1張剛出生時的舊照片也沒有，孩子身上亦無明顯的胎記或身體特徵，令尋人難度幾何級數增加。

母卑微求見女兒一面 再三保證不擾其生活

線索悉數中斷、希望漸趨渺茫，李女士仍不願意放棄，在鏡頭前向收養女兒的家庭一再保證「我就想叫你們扒開我的心看看，我不是來搶孩子，我就想見見她，不會給你們找難看的，你們請放心吧」更雙手合十，卑微懇求知道女兒下落的人士提供線索「只要給我說個線索，我就放心了，求求你們了」。

網友：別幫她找，不然就是害人

未料尋女事件在網上引來反彈，大批網友認為事主不應再尋找女兒，「別幫她找，不然就是害人」、「不要打擾別人！ 好好的幾十年不找孩子，自己有災有難了，就突然念起親情了？ 安的啥心思」、「要不還是別見了，36歲都結婚生子了吧」、「理解養父母，30多年了都沒見過，害怕你打擾一家人的平靜」、「現在這個社會，如果她想找你肯定就找你了，所以你不要去找她了，就當沒有她吧，互不打擾」，但也有網友認為應將決定權交到女兒手上，「還是聽當事人的吧，讓女兒自己選擇見或是不見」。

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文章授權轉載自《香港01》

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