遭取消書展資格 香港榆林書店宣布明年「光榮結束門市」

一年一度的香港書展將於本月中舉行，連續多年參展的獨立書店樂文書店及榆林書店日前傳出遭主辦方香港貿發局取消參展資格。榆林書店今天表示，明年4月租約期滿，將會「光榮結束門市」。

開業29年的旺角榆林書店8日在社群媒體公告，開業以來每年參加書展，今年惜未能如期入場，數百箱新書已經抵達香港，期待愛書人到書店尋寶。

文中並提到，1997年創業以來，致力推動閱讀，與愛書人同行29載，繼續用心行到最後。網友也紛紛在貼文下留言，予以保重和祝福。

據香港「明報」報導，日前，連續多年參加香港書展的樂文書店及榆林書店遭香港貿發局取消資格，本屆未能參展。香港貿發局表示，所有參展事宜都根據「申請條款及展覽會規則」處理，不回應個別個案。

對此，樂文書店已經在兩天前公告，為慶祝書店48周年，大減價台版書65 折、港版書8折。

報導指出，自從港版「國安法」實施後，多次發生參展商有書被要求下架甚至被取消參展資格事件，上屆書展至少有「界限書店」、「藍藍的天」等3家獨立出版社被拒參展。