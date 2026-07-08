香港油麻地驚現「巨型購物袋快閃團」標誌超搶鏡 眼尖網友揭真相

旺角、油麻地街頭驚見「巨型購物袋快閃團」出沒！近日社交平台Threads瘋傳影片及相片，見到多名男女揹著「大半個人」的巨型購物袋，在人來人往的彌敦道上巡街，場面非常壯觀，沿途不少市民嘖嘖稱奇地爭相拍照。

相關照片在網上瘋傳，不少人留意到紙袋上有各式商標，包括屈臣氏、百佳、豐澤等等，其中屈臣氏的水藍色的紙袋特別搶眼，而「布袋人」的衣著甚有懷舊味道，不少人猜測應該是拍戲現場。不過，另有眼利網友點破真相，原來這是屈臣氏為慶祝185周年的快閃宣傳活動，該集團在油麻地彌敦道開設185周年經典復刻店，宣傳活動由店舖走到街上，儼如帶市民走進時光隧道，直達復刻店懷緬老香港特色。而店內還有多個懷舊打卡位，以及有多款屈臣氏、百佳、豐澤的限量文創產品，有曾經「朝聖」的網友大讚「回憶回來了」。

從網上瘋傳的片段和相片可見，該批「巨型購物袋快閃團」由十多名男女組成，全部身穿綠白直條紋短袖衫、卡其色復古褲和白色波鞋，揹著約大半個人身高的紙袋，袋身印有屈臣氏、百佳、豐澤等商標的巨型購物袋，不但在旺角、油麻地彌敦道一帶穿梭，其間還走入店舖內「巡遊」，引來大批市民駐足圍觀打卡。

不少網友在得悉是快閃宣傳活動後都大讚有心思，「我一開始見到都愣住了」、「好壯觀的場面」、「我都想要那些巨型紙袋」。

慶祝屈臣氏185周年 油麻地新開懷舊風經典復刻店

巨型紙袋團巡遊成功令快閃活動受到網友注意，而屈臣氏為了慶祝185周年，近日在舊油麻地警署附近開設屈臣氏經典復刻店，當中以「屈臣氏大藥房」作設計靈感，由外至內的裝潢都十分經典！門口亮綠色配上復古金色字樣招牌、花紋牆紙和啡白色細階磚地板，還有歷史海報牆、牌匾、舊年曆等，除了勾起香港人的集體回憶，還吸引了不少遊客到訪拍照。

3大復古打卡位＋特製即影即有舊報紙A1頭版

復刻店絕非一般分店，店內精心設計了多個打卡熱點，令人瞬間穿越時空：店舖的左邊有木製百子櫃作裝飾，像香港舊派藥房風格；右邊則有個復古化妝檯，檯上還置有黑色懷舊轉盤電話，和數個60年代款式的髮箍，方便客人隨時「變妝」打卡；擺放個人護理產品的位置更設計成復古浴室主題空間，甚有心思。

店內還設有復古報紙刊亭照相館，只要購買任何產品，就可以在電子報紙刊亭拍照，照片生成後即印在「屈臣氏日報」做A1頭版相，還能即時將報章列印出來紀念，相當有趣。

限定吉祥物公仔＋復古周邊與聯乘產品登場

復刻店還推出兩套限定發售的特別版吉祥物公仔。「185周年特別版公仔系列」以復古造型重現「妙藥同人」醫書、懷舊花塔餅、以及換上古裝「屈大夫」的三個屬於屈臣氏之品牌印記；而「愛你的心肝脾肺臣盲盒」則以盲盒登場，「五臟」化身成可愛角色，一「反」身即變成超萌官方人氣吉祥物。

復刻店內有一系列185周年限定產品，是屈臣氏與不同品牌聯乘推出復古包裝，包括與Bioré、Colgate、Darlie好來等等，全部只在復刻店有售。而屈臣氏集團旗下百佳超級市場、豐澤及屈臣氏蒸餾水，亦推出多款185周年限定版復古產品，例如以經典門市燈箱為靈感，呈現百佳新舊標誌的燈箱磁石、港式懷舊風的豐澤菲林相機、屈臣氏蒸餾水樽身設計的復古開瓶器，還有復古版的小水壺等等。

屈臣氏185周年經典復刻店詳情 地址：九龍油麻地彌敦道485號地下（油麻地地鐵站C出口行約1分鐘） 營業時間：上午10時至晚上10時 聯絡電話：4487 9323

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文章授權轉載自《香港01》