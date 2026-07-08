林榮基「書枱不屈膝」 港人追憶：自由在台灣延續

香港銅鑼灣書店店長林榮基2日辭世，終年70歲。這位象徵「書枱不屈膝」的讀書人，在生命最後階段於台灣重建銅鑼灣書店，持續守護自由信念。在台港人追憶，林榮基曾說，台灣讓他「終於可以自由呼吸」，在香港無法做到的事，都能在台灣實現，也相信台灣是香港人最後的堡壘。

林榮基於1994年創辦銅鑼灣書店。2014年，因租金壓力及家庭因素，他將書店轉手給巨流出版社，自己則留任店長。2015年底，林榮基與多名書店相關人士先後在海外及中國大陸失蹤，事件震驚國際，也使他成為香港言論與出版自由的重要象徵。

林榮基生前十分欣賞香港作家舒巷城的詩作「書枱」（香港用語，「書桌」之意），其中一句「我沒見過屈膝的書枱，雖然我見過屈膝的讀書人」，成為他一生奉行的信念。

來到台灣後，他曾接受媒體訪問表示，「台灣是香港人最後的堡壘，使香港人有希望。」

在台港人阿m（化名）是林榮基在台灣的友人，也是他生命最後時光的陪伴者。阿m接受中央社訪問時表示，林榮基為了香港、為了對抗中共打壓，付出了太多。「他投入了不知道多少時間和精神，也犧牲了許多人際關係。他總是把所有事情悶在心裡，個性非常固執，堅持走到最後一刻。」

阿m回憶，林榮基生前曾開玩笑地說，要用人生最後一刻的時間繼續跟中共對抗，如果真的要離開一定會選擇一個轟轟烈烈的時間點，「我們都勸他不要拿自己的身體開玩笑，可是最後…他真的在晚上7點01分離開」。

7月1日是中共黨慶。「他連最後一刻，都用生命控訴中共政權，做出最後抗議…直到現在，我還是無法接受他的離開」，阿m說。

阿m是來自香港的「手足」（反送中運動抗爭者彼此的稱呼）。他憶起，自己是在台灣銅鑼灣書店由中山店搬遷至古亭店期間認識林榮基。起初，他對林榮基仍抱持戒心，但在對方一次又一次默默關心下，才逐漸卸下心防，也開始分享自己的經歷。

阿m說，自己與林榮基都曾受到中共迫害。林榮基曾鼓勵他：「年輕人，不用害怕。我也是被中共逼過來的。來到台灣，就已經是自由了，大家要為了最後的自由繼續奮鬥。」

除了鼓勵他堅持下去，林榮基也不斷勉勵阿m讀書。阿m表示，林榮基認為，中共最害怕的就是讀書人，因為閱讀能孕育思想，而思想的力量足以對抗壓迫。

「他常常送書給我，希望我多讀書，甚至願意拿銅鑼灣書店的收入支持我的學費。但我告訴他，學費應該由我自己負責，不能接受用書店的收入幫助我。可是他還是很堅持，而我最後還是拒絕了」，阿m說，如果要延續林榮基的精神，就是閱讀。

他說，林榮基始終相信，讀書能帶來真正的自由，而自由孕育思想，因此大家常說：「以後如果想念林榮基先生，就繼續讀書吧。每讀一本書，心裡就會有一個林榮基。」

阿m表示，當初自己和林榮基一樣選擇來到台灣，是因為台灣仍是亞洲少數保有自由的地方。林榮基生前也曾說過，台灣讓他「終於可以自由呼吸」，許多在香港無法做到的事，都能在台灣實現，也讓他相信，自由得以在這片土地延續。

在台流亡港人赴湯說，林榮基是香港民主與自由的一個標誌。對他們而言，林榮基非常勇敢，因為在2016年因銅鑼灣書店被中共拘押時，林回到香港後公開自己的遭遇，讓外界了解事情經過。

赴湯表示，「如今他離開了，對我們而言，是一個很傷心、也很不捨的消息」，「所以，不管是他的性格、他的行動，還是他所代表的意義，對我們來說都是非常重要的指標」。

濟南教會主任牧師黃春生向中央社說，一直都有與林榮基的家屬聯繫，並協助後續身後事宜，預計林榮基的家屬會在7月底到台灣，之後再討論喪葬安排。初步規劃會在週間平日於教會舉行告別禮拜，也讓外界有悼念林榮基的場所。

黃春生感慨，林榮基在2015年遭中共逮捕，是因被認定販賣所謂「禁書」，這與台灣白色恐怖時期，許多黨外雜誌也曾遭查禁一樣，林榮基內心一直懷抱著民主、自由的價值，因此當中共要求他交出讀者名單時，他沒有違背自己的良心，拒絕交出會員資料，並且還召開記者會公開整件事情。

他說，林榮基代表的是一種對民主自由的追求，也願意為更高的普世價值付出代價。