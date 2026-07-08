陸廣西湖北甘肅災情釀逾20死 陸委會：尚無國人受災

大陸廣西、湖北、甘肅等地近期因極端氣候與颱風襲擊，接連傳出嚴重風災及洪澇災害。陸委會今（8）日表示，截至7日統計，相關災情已造成逾20人罹難、近40萬民眾受災。陸委會對此表達誠摯慰問與關切，並表示目前初步掌握尚無國人受災。

陸委會8日下午發布新聞稿表示，近期中國大陸廣西、湖北、甘肅等地接連傳出重大災情，我政府向中國大陸有關方面表達誠摯慰問與關懷，祈願逝者安息、傷者早日康復，並盼受災地區克服眼前難關，儘速完成災後復原，全面降低災害損失。

陸委會稱，已請海基會透過管道掌握國人在相關地區的安危，初步了解尚無國人有受災情形，政府將持續保持關注。

陸委會指出，經檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前在中國大陸廣西、湖北、甘肅的國人分別計有39人、74人及36人。政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，並提醒在當地國人留意自身安全。

大陸近日遭極端天氣重創，廣西、湖北、甘肅等地6、7日接連傳出洪澇、龍捲風及土石流等災情。其中，廣西橫州市受梅莎颱風及豪雨影響，發生水庫潰堤，洪水灌入多個村莊，並引發養蛇場遭沖毀、近900條蛇逃散的次生災害；湖北多地遭雷暴大風及龍捲風襲擊，甘肅隴南市宕昌縣則發生土石流。