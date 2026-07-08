港輔助生育中心胚胎樣本調包 港府主管局報警

香港一家提供輔助生育服務的「生殖醫學中心」，被發現胚胎抽取的樣本並非所屬父母，涉及兩宗個案，香港政府主管部門人類生殖科技管理局已就事件報警。

位於香港中環的「希愈生殖醫學中心」，隸屬新風天域醫療集團，新風天域集團自我介紹為一間創新醫療集團，已在中國大陸和香港建立了以患者為中心、創新型、全生命週期、高品質的醫療系統。而「希愈生殖醫學中心以「生兒生女，自主自在」為廣告詞，提供全面的一站式輔助生育服務。目前提供第三代試管嬰兒套餐，報價約十六萬八千港元。

「希愈生殖醫學中心」五月間被發現，送往香港中文大學實驗室檢驗的胚胎活檢組織中，混入了部分不屬於個案父母的樣本。

港府醫務衛生局局長盧寵茂稱，香港政府非常重視今次事件，今次出錯的並非胚胎本身，而是送檢的活檢組織樣本出現樣本替代，俗稱「調包」，他稱之為並不尋常，並非簡單的醫療程序問題。相關程序一向有雙重監管和簽核，不能純粹以一般醫療事故或操作程序違規來解釋，因此當局已報警處理。

盧寵茂又說，希愈五月二十六日收到樣本不匹配的報告，隨後進行內部調查，直至六月十七日才通報生殖科技管理局，中間存在空檔，時間上並不理想。當局會就中心稍後提交的報告，以及警方和管理局的調查結果，檢視程序或法例上有否改善空間。

本人即透過輔助生育誕下子女的立法會議員林琳說，對事件感到非常震驚，指胚胎被調亂是接受輔助生育的父母最大的擔憂，又關注涉事中心在得知樣本出錯後，遲遲未通報人類生殖科技管理局，顯示法例存在灰色地帶，促請政府改善通報機制，要求涉事機構於出現問題後即時通報當局。

香港立法會議員陳凱欣認為，現時人類生殖科技管理局未就通報個案設時限，涉事中心在五月二十六日接獲中大實驗室通知樣本出現異常，但到二十多日後才向管理局通報事故，亦違反衛生署要求日間醫療中心須於二十四小時內通報個案的規定，批評通報機制存在明顯漏洞。同時她亦關注，涉事中心有否在事發後即時通知受影響父母。