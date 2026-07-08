湖北強風暴雨釀災 中國發改委安排2.35億元災後重建

以LABUBU為代表的公仔潮玩近年爆紅，一同走紅的，還有各類創意「娃衣」（公仔衫）。近期，藏式娃衣在拉薩大受歡迎。在八角街，由網紅店鋪讓LABUBU公仔戴上藏式飾品，意外試出爆款；在堆龍德慶區，有服裝設計師聯手本地阿佳（藏語音譯，意為年長女性），一針一線縫出特色公仔藏服，也讓藏族服飾意外出圈。

2026-07-08 08:55