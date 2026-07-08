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湖北強風暴雨釀災 中國發改委安排2.35億元災後重建
中國湖北省多地近日遇強降雨和雷雨大風，局部地區出現龍捲風，造成嚴重生命財產損失，中國國家發展改革委據報緊急安排人民幣5000萬元（約合新台幣2.35億元），做為災後重建之用。
綜合官方央視新聞等陸媒報導，中國國家防災減災救災委員會7日啟動國家救災應急措施，中國國家發展改革委根據中國國家自然災害救助應急預案和湖北省災害損失情況，緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持湖北省做好風雹等災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路等基礎設施和學校等公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。
湖北省黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地6至7日出現劇烈雷雨及強風，最大風力達13級，部分地區甚至出現龍捲風。
截至7日中午，上述地區已通報11人喪生、1人失聯、331人受傷，1.46萬人受災，轉移安置246人，並有近4900間房屋損壞或倒塌。
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