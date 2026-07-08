快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

湖北強風暴雨釀災 中國發改委安排2.35億元災後重建

中央社／ 台北8日電

中國湖北省多地近日遇強降雨和雷雨大風，局部地區出現龍捲風，造成嚴重生命財產損失，中國國家發展改革委據報緊急安排人民幣5000萬元（約合新台幣2.35億元），做為災後重建之用。

綜合官方央視新聞等陸媒報導，中國國家防災減災救災委員會7日啟動國家救災應急措施，中國國家發展改革委根據中國國家自然災害救助應急預案和湖北省災害損失情況，緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持湖北省做好風雹等災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路等基礎設施和學校等公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

湖北省黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地6至7日出現劇烈雷雨及強風，最大風力達13級，部分地區甚至出現龍捲風。

截至7日中午，上述地區已通報11人喪生、1人失聯、331人受傷，1.46萬人受災，轉移安置246人，並有近4900間房屋損壞或倒塌。

龍捲風 央視 中央

延伸閱讀

廣西湖北天災增至15死 全大陸共62條河流超出警戒水位

廣西甘肅湖北天災釀38死 近千條蛇遭大水沖出傷人

影／湖北遭遇恐怖龍捲風襲擊 已致8死、1失聯

湖北時隔5年罕見龍捲風奪11命 12樓住戶被吹走

相關新聞

廣西洪水千蛇出逃 已知1名女子遭毒蛇咬傷不治

梅莎颱風（陸稱美莎克）為大陸廣西橫州市帶來極端暴雨，不僅引發嚴重洪澇，更釀成驚悚的次生災害。雲表鎮鄧圩村1處養蛇場被洪水沖毀，導致近千條蛇隨洪水四散流入村莊，當中有近百條是毒蛇。8日最新消息指出，隨着洪水陸續消退，多名村民在清理災後垃圾時不慎被出逃的毒蛇咬傷。當地醫院已證實收治多名遭蛇咬傷的患者，官方強調目前抗蛇毒血清儲備充足，正全力救治傷者。

甘肅土石流21人遇難 事發地無雨且非地質災害點

甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村7日6時56分許發生山體滑坡（土石流）。官方8日上午召開記者會，稱通報搜救工作結束，此次滑坡共造成21人遇難，7人輕傷，5人未受傷。據報遇難者是青壯年打工者，每日只賺100多元人民幣。

西藏版LABUBU爆紅 精緻藏袍配藏戲面具

以LABUBU為代表的公仔潮玩近年爆紅，一同走紅的，還有各類創意「娃衣」（公仔衫）。近期，藏式娃衣在拉薩大受歡迎。在八角街，由網紅店鋪讓LABUBU公仔戴上藏式飾品，意外試出爆款；在堆龍德慶區，有服裝設計師聯手本地阿佳（藏語音譯，意為年長女性），一針一線縫出特色公仔藏服，也讓藏族服飾意外出圈。

暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災

中國近日遭極端氣候重創，廣西、湖北、甘肅等地6、7日接連爆發洪水、潰堤、龍捲風等重大災情，累計已造成至少22人死、逾20人失聯，近40萬人受災。中共總書記習近平7日緊急指示，全力展開搶險救援、最大限度減少人員傷亡；而廣西洪水更引發罕見「蛇」災，一處養蛇場遭沖毀後，近900條蛇逃散，有村民遭毒蛇咬傷送醫，消息迅速登上中國社群平台熱搜。

繼LV告茉莉奶白…浙大校徽被指撞臉阿瑪尼 搶註「求是鷹」

路易威登（Louis Vuitton，LV）控告中國茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權，判賠1030萬元人民幣，引發中國社會對商標保護與傳統文化歸屬的激烈討論。輿論延燒之際，浙江大學6日公告完成「求是鷹」圖形商標全類別註冊，由於圖案神似義大利精品阿瑪尼（ARMANI）標誌，一度被網友戲稱是「浙大連夜搶註阿瑪尼商標」，不過校方澄清，商標早在2025年底便已提出申請。

湖北時隔5年罕見龍捲風奪11命 12樓住戶被吹走

湖北東部多地6日晚間遭遇強對流天氣襲擊，黃石、黃岡、鄂州等地出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮甚至出現龍捲風。截至7月7日上午，此次災害已造成湖北省1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。