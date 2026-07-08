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日本口罩品牌「慶七夕」 中國官媒批歷史問題裝糊塗
日本口罩品牌「PITTA MASK」在6日發布七夕主題的廣告內容，被中國官媒批評在歷史問題上「裝糊塗」，該品牌的微博帳號還被設置為禁言狀態。
雖然七夕原指農曆，但日本口罩品牌「PITTAMASK」6日在微博發布廣告，配上「明天（7月7日）就是七夕了」的文宣，並配以浪漫氛圍的圖片。7月7日是七七事變爆發的日子，今年是七七事變89年。
有許多中國網友對此表達不滿，認為品牌方「缺乏歷史敏感度」，無視日中歷史問題的紅線，「刻意在敏感節點進行不當營銷」。
隨著爭議不斷發酵，中國官媒北京日報7日發表評論文章，稱該品牌在中國網友提醒後仍沒有下架貼文道歉，無論是「故意裝瞎」還是「根本無所謂」。
文章聲稱，「對中國人而言，這一天絕非適合商業促銷的浪漫節點，模糊關鍵節點就是在模糊歷史真相」。
文章又稱，「長期以來日本歷史修正主義橫行，『七七事變』在當地教科書中被顛倒黑白。這種扭曲價值正不斷投射到現實，從品牌營運的無知無畏，到動漫IP的擦邊『拜鬼』，某些日本商家既想賺中國消費者的錢，又總在歷史問題上裝糊塗甚至踩紅線。」
文章最後強調，中國市場開放包容，但「這不是某些人吃飯砸鍋的理由」，在維護歷史正義、民族大義的問題上，中國人「絕不容任何挑釁」。
目前「PITTA MASK」的微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。
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