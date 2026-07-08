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甘肅土石流21人遇難 事發地無雨且非地質災害點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
7月7日，大陸甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村山體滑坡（土石流）現場，救援人員清理土石。新華社
7月7日，大陸甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村山體滑坡（土石流）現場，救援人員清理土石。新華社

甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村7日6時56分許發生山體滑坡（土石流）。官方8日上午召開記者會，稱通報搜救工作結束，此次滑坡共造成21人遇難，7人輕傷，5人未受傷。據報遇難者是青壯年打工者，每日只賺100多元人民幣

據陸媒「紅星新聞」報導，在記者會現場，全體工作人員和媒體記者起立，為遇難者默哀。任藏村1位知情村民稱，事發地並非村民居住區，遇險人員是附近幾個村子的務工人員，事發時他們準備進山去清理林地，但是卻遭遇險情。

另1位知情村民稱，事發時滑坡體沖向人群，隊伍兩頭的人員及時逃生，但隊伍中間的村民則不幸遇險，「前面走得快的，山體滑坡了他們往前跑，後面有幾個人走得慢，沒有遇險。」

該村民表示，打工人員都是3、40歲的青壯年，每天的工錢是120元人民幣（約合新台幣540元）左右，早上6點去，晚上7點回。

宕昌縣自然資源局相關工作人員稱，近日來當地沒有下雨，事發地也並非地質災害點，目前山體滑坡原因仍在調查中。

7月7日，大陸甘肅消防救援機動總隊救援人員，在山體滑坡（土石流）現場開展救援工作。新華社
7月7日，大陸甘肅消防救援機動總隊救援人員，在山體滑坡（土石流）現場開展救援工作。新華社

人民幣 土石流

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