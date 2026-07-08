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廣西甘肅湖北天災釀38死 近千條蛇遭大水沖出傷人

中央社／ 台北8日電

颱風梅莎日前侵襲中國廣西帶來豪雨，導致水庫潰壩洪水漫流，甚至有近1000條蛇被大水沖出後咬傷民眾；而甘肅、湖北等地也連帶發生山坡地崩塌及龍捲風。據官方通報，甘肅省宕昌縣山坡地崩塌已確認造成21人死亡；廣西洪災的死亡人數也增至6人，另有11人失蹤；湖北省龍捲風則釀成11死1失蹤。

綜合中國媒體報導，廣西壯族自治區昨晚表示，截至昨晚，廣西全境共有63個縣區受災，受災人數達37.5萬人，其中因災死亡6人、失蹤11人，已緊急轉移安置13萬人。農作物受災面積達1.29萬公頃，其他各類經濟損失仍在統計中。

甘肅省管轄宕昌縣的隴南市政府今天表示，宕昌縣南河鎮任藏村山坡地7日早上近7時發生崩塌，經過相關單位動員搶救，現場搜救工作已全部結束，共造成21人死亡，另有12人被救出。

湖北省黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地6至7日出現劇烈雷雨及強風，最大風力達13級，部分地區甚至出現龍捲風。截至7日中午，已造成11人死亡、1人失聯、331人受傷，1.46萬人受災，轉移安置246人，並有近4900間房屋損壞或倒塌。

瀟湘晨報報導，廣西橫州市雲表鎮的一處養蛇場6日上午遭洪水沖毀，初步估計約有800至900條蛇被大水沖出後四處逃散，而場內的蛇種包括眼鏡蛇、王錦蛇、水律蛇，其中眼鏡蛇帶有劇毒，引發關切。

有當地村民證實，他的住處附近已有1名居民被毒蛇咬傷，已經送醫急救。而另有村民透露，雲表鎮內的低窪地區及山坡遍布養蛇場，不少小型養殖場的蛇因為大水而被沖入積水村落，有受困民眾被咬後因大水一度無法及時求醫。

有當地養蛇場負責人表示，逃出的蛇隻長期浸泡在洪水後難以存活，目前應該僅有少量的蛇隻盤據在隨水流漂浮的雜物上。

報導提到，有當地村民自動組成捕蛇隊，持漁具等工具進村搜捕，但當地村委會隨即發文提醒，無專業經驗人士切勿自行捉蛇，應立刻上報交由專人處理，以免被蛇咬傷。

廣西

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