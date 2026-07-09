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陸客出境遊10大最佳目的地 香港排第4

中央社／ 香港8日電

根據中國官方統計，去年中國出境旅客最滿意的10大旅遊目的地，澳門排名首位，香港排名第4。

中國文化和旅遊部轄下的旅遊研究院昨天公布了「2025年中國出境旅遊者滿意度十佳目的地」，香港由去年的第6位升至第4位，澳門則連續兩年蟬聯榜首；10大最佳目的地依次是澳門、紐西蘭、澳洲、香港、阿根廷、西班牙、新加坡、義大利、法國和英國。

香港大公報今天在相關報導中引述旅遊界人士說，香港排名攀升，反映了旅遊業整體服務水準持續改善，並建議香港適度借鑒澳門的經驗，完善深度遊配套，吸引更多旅客回訪，優化旅客體驗。

據旅遊發展局的數字，今年前5個月，訪港旅客為2298萬9794人次，較去年同期上升14.1%，其中陸客占比超過一半，達到1767萬354人次。

香港 陸客 澳門

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