西藏版LABUBU爆紅 精緻藏袍配藏戲面具

以LABUBU為代表的公仔潮玩近年爆紅，一同走紅的，還有各類創意「娃衣」（公仔衫）。近期，藏式娃衣在拉薩大受歡迎。在八角街，由網紅店鋪讓LABUBU公仔戴上藏式飾品，意外試出爆款；在堆龍德慶區，有服裝設計師聯手本地阿佳（藏語音譯，意為年長女性），一針一線縫出特色公仔藏服，也讓藏族服飾意外出圈。

據西藏商報報導，在拉薩八角街網紅文創店「一寸歡喜」，每件LABUBU潮玩都藏滿巧思：有娃衣點綴綠松石、蜜蠟、珊瑚，藏戲面具也別在玩偶身上。

店員說，她們從去年夏天開始製作藏式娃衣。當時，有店員將原本為雪豹公仔縫製的迷你藏裝，套在LABUBU身上，原本擔心比例不匹配，效果卻遠超預期。在軟萌神態中多了幾分西藏風情，照片迅速刷屏社交媒體，不少客人追著詢問購買。

店主朱利因此發現藏式娃衣很具市場潛力，後來團隊反覆調整版型，找工廠製作娃衣，店員則輪流蹲點搶購LABUBU公仔。每件成品都由店員親手搭配裝飾，每一隻都是獨一份的、帶有西藏特色的紀念品。

目前，店鋪單獨的藏式娃衣定價48元（人民幣，下同），一套包含襯衣、外套與腰帶等，可適配市面多數主流公仔掛件；完整的全套裝扮包含公仔本體、全套娃衣與特色配飾，售價約580元，近期日均售出10至15套完整產品。「一開始沒敢想能賣多少。」朱利笑道，「賣不動擺店裡當裝飾也好看。」

另一邊，西藏藏秀服飾公司潮玩設計總監李姿燕，近日則為泡泡瑪特等公仔設計的藏式娃衣在小紅書走紅，讓藏族服飾以新穎方式進入大眾視野。

她設計的首款娃衣名叫「嬤啦（藏語音譯，意為奶奶）款」，基於泡泡瑪特「哭娃」造型改裝而成，模樣酷似西藏慈祥的老奶奶。李姿燕回憶：「我沒有投流（購買流量），就是隨手一發，沒想到就火了。」

如今，李姿燕已設計出8至10款藏式娃衣，覆蓋西藏七市地服飾特色。比如「羌塘風」，突出豪放特點，配上特意設計的官帽，傳達出藏北人民的精神世界。而泡泡瑪特「小野」系列，則主打碰撞風格，形成別具一格的創作特色。

同時，李姿燕的設計注重文化傳承與手工質感。例如，她將由古代王子服演變而來的特製戲裝「甲魯切」融入設計當中。又例如，她以國家級非物質文化遺產項目那曲安多帽為靈感為LABUBU製作帽子，這款帽子俗稱「天線帽」或「英雄帽」，帽頂色彩層次豐富。

此外，所有配飾如珍珠鬘、「邦典」（藏語音譯，意為圍裙）等均為純手工製作，由拉薩市堆龍德慶區東嘎街道祥和苑社區婦女手工編織合作社的阿佳們一針一線縫製而成。

手工娃衣單套價格在200元至600元之間，李姿燕解釋：「服飾的手工製作和傳承的難度決定了它的價格，我們不想塑料感太重，從服飾、配飾到用料，都傾注了很多心血。」

隨著這些西藏版LABUBU在小紅書走紅，不少人帶著公仔找她訂製。李姿燕透露，後期還想推出互動體驗，讓顧客親身參與製作，從一件娃衣開始，讓人們多靠近藏裝本來的樣子。

網紅店鋪讓LABUBU公仔戴上藏式飾品，意外試出爆款，網友們在線上熱搶。西藏日報微博照片