四川德陽 造出水電站「超級心臟」

近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製、應用於大陸大唐札拉水電站的世界首台單機容量五百兆瓦衝擊式水電機組轉輪，在四川德陽完成全部機加工工序，各項資料滿足精品指標。

大唐札拉水電站地處高海拔區域，規畫安裝兩台五百兆瓦衝擊式水電機組，東方電機承擔其中一台（套）研製任務。該專案是現階段大陸唯一五百兆瓦級高水頭衝擊式機組示範工程，也是當前全球在建綜合研製難度最高的衝擊式水電項目。

轉輪是水電機組的「心臟」，承擔水流動能向機械能轉化的關鍵作用，直接決定機組水力效率、過流能力與長期運行穩定性。本次完工的札拉電站衝擊式轉輪外徑六點二米，總重約八十噸，堪稱「超級心臟」。面對超大尺寸、複雜受力、泥沙磨損、焊接精度等多重製造難題，東方電機研發團隊依託數位化、智慧化製造體系，實施了多項技術創新。

東方電機相關負責人表示，將持續深耕水電裝備自主創新，依託系列核心技術突破，持續完善水電機組全產業鏈研發製造能力。