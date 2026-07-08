北京展出 蒲松齡「聊齋志異」手稿

《畫皮》的故事耳熟能詳，但蒲松齡的《畫皮》手寫稿難得一見。近日，「心游萬仞—蒲松齡與《聊齋志異》」展覽在中國國家博物館舉辦，中國古代唯一一部留存於世的文學名著作者手稿，被翻開到這段經典故事展示。

發黃的紙頁上，《畫皮》故事隨著墨字徐徐展開，將陌生又熟悉的「蒲松齡」請到現場：逐字細看，文字沒有過多矯飾，率真又隨性，觀眾仿佛可以觸摸到他構思時的思緒起伏；筆鋒運轉流暢、乾脆，顯然提前打過腹稿……

跨越三百餘年，這份蒲松齡生前手定的清稿本保存至今，就是一段傳奇。國博策展人樂日樂說：「因家貧，成書之初沒有刊刻，而是以抄本形式在民間流傳。手定清稿本則一直存放在家祠裡。他的後人遠走東北，定居瀋陽，一直隨身攜帶手稿。光緒年間，半部手稿被借出後遺失。一九五○年，蒲氏後人將手裡的另外半部手稿捐給中國，後轉交遼寧省圖書館（遼寧省古籍保護中心）收藏至今。」

《聊齋志異》全書收錄四百九十餘個故事，現存半部手稿收文兩百三十七篇，其中卅一篇為他人代抄。包括手稿在內，兩百四十餘件（套）展品以《聊齋圖說》為引，穿插講述四十餘個經典故事。這部現存規模最大、體系最完整的《聊齋志異》題材繪畫集，相傳為光緒年間宮廷進奉之禮，每幅畫面皆對應具體篇目，人物情節均有據可依。

「展覽首次實現了手書原著與圖像演繹的跨時空對話。」樂日樂說，這是近年來關於蒲松齡規格最高、文物最精的一次大展。

此次還展出了蒲松齡傳世唯一歷史畫像，由其四子蒲筠請江南畫家朱湘鱗所繪，上方有蒲松齡親筆題跋兩則。這位被郭沫若評價為「寫鬼寫妖高人一等」的小說家，自嘲「爾貌則寢，爾軀則修」，透露出他晚年對人生的感慨。