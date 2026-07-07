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大陸著名經濟學家高善文逝世享年55歲 曾任職光大安信證券

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸著名經濟學家高善文6日逝世。圖／取自廿一世紀經濟報導
大陸著名經濟學家高善文6日逝世。圖／取自廿一世紀經濟報導

根據「新經濟學家智庫」消息，原國投證券首席經濟學家、大陸著名經濟學家高善文7日因病去世，享年55歲。高善文是中國大陸宏觀研究領域公認的標桿人物，被公認為中國資本市場上最具影響力的宏觀經濟學家之一。

綜合香港商報和星島日報報導，高善文因罹患癌症，經一年期治療，最終不治離世。在北大金融校友群已經有許多校友悼念他。

高善文1971年出生於山西臨汾，1988年考入北大無線電電子學專業，先後獲得北京大學理學學士、經濟學碩士，以及人民銀行研究生部（現清華大學五道口金融學院的前身）經濟學博士學位。1995年起，他先後在人民銀行總行辦公廳、國務院發展研究中心金融研究所、亞洲開發銀行研究所等機構工作。

2003年，高善文進入光大證券研究所，擔任首席經濟學家；2007年5月，他轉投安信證券（後更名為國投證券）擔任首席經濟學家，直至2025年11月離職，任職長達18年。在安信證券2023年12月更名為國投證券後，他繼續擔任這一職位，並於2024年12月新增「國投產業研究院院長」職銜。

在長達二十餘年的宏觀研究生涯中，高善文建立了獨立的邏輯分析體系，在宏觀經濟走勢研判、政策解讀及對資本市場的影響分析等方面產生了深遠的影響力。2006年，提出「資產重估理論」，從微觀主體資產配置行為出發研判金融市場趨勢，認為中國廣譜資產價格可能將經歷一輪較大重估，這一判斷後來被市場驗證，在業內引起廣泛關注。相關成果收錄於《透視繁榮》、《經濟運行的邏輯》等暢銷著作中。其中，《經濟運行的邏輯》一書系統闡述了他的經濟分析框架，被眾多從業者視為必讀之作。

高善文與安信證券（國投證券）的關係，堪稱一段行業佳話。他的加盟極大提升了安信證券在研究領域的聲譽和品牌。尤為市場稱道的是國投證券歷年舉辦的年度投資策略會裡，高善文在會上的主題演講，因其觀點的獨立性、前瞻性和深刻性，成為全場焦點，甚至被視為資本市場走勢的重要風向標，吸引大批來自全國各地的機構投資者專程前往。

在行業內，高善文常被比喻為「諸葛亮式」的分析師，因其在宏觀經濟分析中的精準判斷和深遠洞察力，這一比喻源於他將分析師比作諸葛亮，強調其客觀的分析能力，而買方投資者則須具備有劉備般的決策魄力。

大陸 癌症

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