廣西強降雨釀災…1處養蛇場慘被沖垮 估近900條蛇出逃

受梅莎颱風影響，大陸廣西遭遇連續強降雨，南寧橫州市多處水庫發生險情。7日有大陸網友發布截圖稱，橫州市雲表鎮鄧圩村1處養蛇場被洪水沖毀，大量蛇類逃逸，提醒周邊群眾注意防範。另有網友留言指有被困的村民被蛇咬傷。

紅星新聞指，7日中午，橫州市雲表鎮鄧圩村委負責人吳志表示，初步統計，從被沖垮養殖場出逃的蛇類約800至900條。目前有1名村民被蛇咬傷，正在醫院接受搶救。吳志稱，出逃蛇類並非全部有毒，其中占比較大的是無毒的水律蛇（滑鼠蛇）。

紅星新聞稱，橫州市雲表鎮該處被洪水沖毀的養蛇場，主要來自雲表鎮養殖戶李某的養殖場。另名當地養殖戶雷先生稱，自己的養蛇場位於地勢較高的坡地，暫未受影響。他表示，當地主要養殖眼鏡蛇、王錦蛇和水律蛇3類，其中眼鏡蛇具有毒性。

雷先生推測，低窪地帶零散養殖戶的蛇類可能已大量逃走，但當地養殖品種蛇生活場所多在山林，長時間泡水後大多會死亡。

吳志提到，目前周邊未受災村屯的十多名村民自發組建民間捕蛇隊，進入災區村入戶捕蛇，防範蛇類持續傷人。主要藉助捕魚、電魚裝置捕蛇。吳志也稱，絕大多數蛇群已被洪水沖走，目前僅少量蛇盤踞在洪水滯留的水面漂浮垃圾雜物，現場捕獲的蛇類，大多是無毒的水律蛇。

吳志也表示，已經下發通知提醒，勸阻無專業捕蛇技能的村民不要自行抓捕。村民家中若發現蛇類蹤跡，須第一時間向村委報備，由有實際操作經驗、具備專業知識的人員處置，避免被咬傷。

瀟湘晨報聯絡到橫州市應急管理局，該局回應，已了解養蛇場被沖毀、村民被咬傷情況，救援人員已前往一線處置，暫未收到處理回應，具體情況待官方通報。