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廣西湖北天災增至15死 全大陸共62條河流超出警戒水位

中央社／ 台北7日電
圖為7月6日廣西南寧橫州市校椅鎮，救援人員涉水前進。新華社
圖為7月6日廣西南寧橫州市校椅鎮，救援人員涉水前進。新華社

中國多地近日頻傳天氣因素釀災，包括湖北東部多地出現強降雨、雷雨大風甚至龍捲風，死亡人數增至11人；廣西南寧市因強降雨造成水庫決堤，死亡人數增至4人。另外，受降雨影響，全中國有62條河流超出警戒水位。

綜合央視新聞等中國媒體報導，6日至7日，湖北黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地遭遇強降雨和雷雨大風，有53個鄉鎮曾出現雷雨大風，其中2個鄉鎮的雷雨大風達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。截至今天中午，已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，331人受傷，緊急避險996人，轉移安置246人；倒塌房屋22間，損壞房屋4855間。

報導提到，這次強對流天氣突發性極強、短時風力大。災害發生後，中共湖北省委、湖北省政府即指導督促省內各相關地區進一步做好防控工作，並要防止發生衍生災害。

據公開資料，中國國家標準將風力依次劃分為18個等級，11、12級風陸上很少見。當風力超過12級時，就意味著對陸地地面「摧毀極大」。

另外，廣西南寧市7日上午召開第二場防汛救災新聞發布會，通報當地因強降雨造成水庫決堤，引發洪澇災害的最新情況。

據通報，截至7日早上11時，橫州市死亡人數增至4人、失聯8人，受災約8萬4700人，已緊急轉移安置5萬3808人。賓陽縣受災8606人，已緊急轉移安置8000多人。

報導指出，受降雨影響，6日至7日，廣西桂江及支流桃花江等，廣東北江支流水邊河，湖南資水及支流蓼水等62條河流超出警戒水位，其中廣西清水河發生有紀錄以來最大洪水。此外，太湖周邊杭嘉湖河網區有4個觀測站的水位也超過警戒線。

另外，7日早上6時56分許，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生土石流，據官方通報有33人被掩埋，目前成功救出18人。

廣西 龍捲風 央視

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