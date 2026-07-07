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極端氣候下大陸3省傳重大災情 已致15死、數十人失聯
極端氣候導致中國大陸6、7日兩天，廣西、湖北、甘肅接連傳出重大災情，至少已造成15人不幸罹難、數十連失聯、數百人受傷，受災民眾更達數以萬計。
受颱風「美莎克」（台灣譯為「梅莎」）影響，廣西南寧橫州市六藍水庫、雲表水庫6日潰堤。據央視新聞報導，南寧市通報，截至7日11時，橫州市死亡4人、失聯8人。據統計，橫州市受災群眾達8萬4700人，賓陽縣受災群眾8606人。
6日晚，湖北東部多地則是遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍卷風。央視新聞7日中午最新報導指出，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯。另有331人受傷，倒塌房屋22間，損壞房屋4855間。
7日6時56分許，甘肅隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山體滑坡（土石流），造成33人慘遭活埋。央視新聞7日中午最新報導稱，目前已成功救出18人，其中13人生命體徵正常，5人正在搶救中。
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