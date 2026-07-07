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兩岸嘉賓行走湖湘大地 共話文脈同源

聯合報／ 大陸中心／即時報導

新華社報導，以「樂越山海．相遇湖南」為主題的海峽兩岸基層交流系列活動，近日在湖南婁底啟幕。300餘名台灣少數民族、基層和青年代表齊聚湖南，在文化展演、分享交流中凝聚兩岸同胞同根同源、同文同種之情。

開幕式上，台灣少數民族生存發展協會理事長孔文吉說，湖南婁底有「中華武術之鄉」、「中華詩詞之鄉」的美譽，是蚩尤故里。置身婁底，他感受到，諸多文化印記與他從小在台灣少數民族部落裡聽到的祖先故事、傳承的生活習俗一脈相承，「這讓我深刻體會到，兩岸同胞同根同源、血脈相連，中華文化是我們共同的精神家園」。

湖南省台辦主任馮海燕說，湖湘大地文脈豐厚，省內常態化搭建兩岸青年交流平台，熱忱歡迎台灣青年來湘踏訪人文勝地、體驗傳統民俗，同時也歡迎台灣青年來湘學習創業，湖南將全面落實中央惠台利民政策和湖南便利台胞在湘生活的各項政策措施，為台灣青年在湖南生活安居提供全鏈條保障。

開幕式後，作為本次海峽兩岸基層交流配套活動的第三屆海峽兩岸少數民族音樂節正式開始，兩岸文藝工作者、非遺傳承人同台獻藝，共同展示民族歌舞表演、非遺技藝等。活動期間，兩岸嘉賓還赴曾國藩故居等地交流參訪，開展中華傳統文化體驗活動。

湖南 孔文吉 海峽

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