甘肅隴南土石流33人遭活埋 仍有16人待援

家長帶孩子上班原本是為了方便照顧，沒想到卻引發火災。中國浙江寧波一名家長因平日無法分身照顧孩子，便將12歲兒子帶到公司。不過，家長因工作忙碌，讓孩子獨自在辦公室玩耍，男童因好奇用打火機點燃衛生紙，掉落的火屑引燃辦公室內堆放的雜物，火勢隨即迅速延燒，原本整潔的辦公室最後被燒成廢墟。中國國家消防救援局也發文提醒，家長務必注意8項兒童防火須知，及早進行安全教育，避免憾事重演。

2026-07-07 08:34