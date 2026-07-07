快訊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

日本戰犯難逃法網！東京大審幕後的大國交易秘辛

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

甘肅隴南土石流33人遭活埋 仍有16人待援

聯合報／ 大陸中心／即時報導
7月7日6時56分許，甘肅隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山體滑坡，造成33人被埋。截至7日11時，已成功救出17人。新華社
7月7日6時56分許，甘肅隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山體滑坡，造成33人被埋。截至7日11時，已成功救出17人。新華社

中國大陸近日多地均傳出重大自然災害災情。據新華社報導，7月7日6時56分許，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山體滑坡（土石流），造成33人被埋。截至7日11時，已成功救出17人。

報導稱，災害發生後，當地應急、消防、公安等多個部門組織救援力量，迅速開展救援，轉移安置受災群眾，嚴防次生災害發生。目前救援工作正在進行中。

隴南市氣象台6日20時55分曾發布暴雨橙色預警信號指出，當地武都區龍鳳已出現大雨，預計6日22時-24時，武都區龍鳳鄉、甘泉鎮、漢王鎮、郭河鄉、黃坪鎮、佛崖鎮等部分鄉鎮將出現暴雨，累積降雨量達60毫米以上，小時雨強達到30～50毫米以上。提醒當地民眾防範由強降水可能引發的中小河流洪水、山洪及滑坡、泥石流、城鄉積澇等次生災害。

暴雨 土石流

延伸閱讀

陸多地傳出汛情災情 習近平指示全力防災救災

影／湖北遭遇恐怖龍捲風襲擊 已致8死、1失聯

影／颱風暴雨致廣西水庫潰決！下游村莊遭洪水淹沒 居民受困屋頂

廣西暴雨致水庫潰堤 5.5萬人受災已知2人罹難

相關新聞

影／湖北遭遇恐怖龍捲風襲擊 已致8死、1失聯

湖北東部多地6日晚間遭遇強對流天氣襲擊，黃石、黃岡、鄂州等地出現雷暴大風，部分鄉鎮甚至出現龍捲風。新華社報導，截至6日23時許，至少已造成8人死亡、1人失聯，多人受傷，受災戶逾千。具體災情仍在進一步核實中。

帶兒子上班！12歲男童辦公室玩火燒毀公司 附8項兒童防火須知

家長帶孩子上班原本是為了方便照顧，沒想到卻引發火災。中國浙江寧波一名家長因平日無法分身照顧孩子，便將12歲兒子帶到公司。不過，家長因工作忙碌，讓孩子獨自在辦公室玩耍，男童因好奇用打火機點燃衛生紙，掉落的火屑引燃辦公室內堆放的雜物，火勢隨即迅速延燒，原本整潔的辦公室最後被燒成廢墟。中國國家消防救援局也發文提醒，家長務必注意8項兒童防火須知，及早進行安全教育，避免憾事重演。

極端氣候下大陸3省傳重大災情 已致15死、數十人失聯

極端氣候導致中國大陸6、7日兩天，廣西、湖北、甘肅接連傳出重大災情，至少已造成15人不幸罹難、數十連失聯、數百人受傷，受災民眾更達數以萬計。

兩岸嘉賓行走湖湘大地 共話文脈同源

新華社報導，以「樂越山海．相遇湖南」為主題的海峽兩岸基層交流系列活動，近日在湖南婁底啟幕。300餘名台灣少數民族、基層和青年代表齊聚湖南，在文化展演、分享交流中凝聚兩岸同胞同根同源、同文同種之情。

甘肅隴南土石流33人遭活埋 仍有16人待援

中國大陸近日多地均傳出重大自然災害災情。據新華社報導，7月7日6時56分許，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山體滑坡（土石流），造成33人被埋。截至7日11時，已成功救出17人。

陸多地傳出汛情災情 習近平指示全力防災救災

近期大陸華中、華南地區多地傳出汛情，習近平7日對防汛救災工作作出重要指示強調，要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。顯示救災防災工作上升到全國性動員體制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。