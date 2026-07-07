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甘肅隴南土石流33人遭活埋 仍有16人待援
中國大陸近日多地均傳出重大自然災害災情。據新華社報導，7月7日6時56分許，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村發生山體滑坡（土石流），造成33人被埋。截至7日11時，已成功救出17人。
報導稱，災害發生後，當地應急、消防、公安等多個部門組織救援力量，迅速開展救援，轉移安置受災群眾，嚴防次生災害發生。目前救援工作正在進行中。
隴南市氣象台6日20時55分曾發布暴雨橙色預警信號指出，當地武都區龍鳳已出現大雨，預計6日22時-24時，武都區龍鳳鄉、甘泉鎮、漢王鎮、郭河鄉、黃坪鎮、佛崖鎮等部分鄉鎮將出現暴雨，累積降雨量達60毫米以上，小時雨強達到30～50毫米以上。提醒當地民眾防範由強降水可能引發的中小河流洪水、山洪及滑坡、泥石流、城鄉積澇等次生災害。
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