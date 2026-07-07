陸多地傳出汛情災情 習近平指示全力防災救災

近期大陸華中、華南地區多地傳出汛情，習近平7日對防汛救災工作作出重要指示強調，要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。顯示救災防災工作上升到全國性動員體制。

受梅莎颱風殘餘環流及東北冷渦、西南季風共同影響，6日至7日這兩天，大陸南北方多地遭遇極端暴雨洪澇災害，防汛形勢嚴峻複雜。

在華南地區，廣西中部、南部降下暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。南寧市、貴港市多座水庫發生險情，鬱江發生「2026年第1號洪水」；廣東粵西及桂南沿海諸河出現明顯漲水過程，中小河流洪水和山洪災害風險增高，在西江水位不斷升高下，大陸廣東省水文局7日發布今年首個洪水紅色預警。

在華中地區，湖南懷化靖州縣普降大暴雨、局地特大暴雨，當地連夜開展危險區域群眾轉移安置工作，設立151個臨時集中安置點；湖北武漢市升級暴雨預警為橙色，並啓動城市排澇三級應急響應；鄂州市升級暴雨紅色預警。黃石大冶市遭強對流天氣（雷暴大風）襲擊，導致樹木倒伏、房屋損毀，受災群眾已緊急轉移安置。

此外，安徽長江支流水陽江形成年度首場洪水；皖北多地出現短時強降雨（最高小時雨量90毫米）；山東魯南、蘇北北部普降大暴雨，並伴隨8-11級雷暴大風和局地冰雹，導致農田倒伏、大棚損毀及部分鄉鎮嚴重積水等。

目前災情陸續有人員傷亡狀況傳出，截至發稿，湖北強對流天氣致超8死1失聯；廣西洪澇災害已致2人死亡，受災人口約5.5萬人。

大陸中央氣象台7日10時繼續發布暴雨橙色預警。預計，7月7日14時至8日14時，廣西東南部、江蘇中部、山東半島東部、遼寧東部等地部分地區有大暴雨，廣西東南部沿海等地局部地區有特大暴雨（250～260毫米）。