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影／湖北遭遇恐怖龍捲風襲擊 已致8死、1失聯

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
湖北東部多地6日晚間遭受強對流天氣襲擊，部分鄉鎮出現龍捲風，目前已知共造成8人死亡、1人失聯。新華社
湖北東部多地6日晚間遭受強對流天氣襲擊，部分鄉鎮出現龍捲風，目前已知共造成8人死亡、1人失聯。新華社

湖北東部多地6日晚間遭遇強對流天氣襲擊，黃石、黃岡、鄂州等地出現雷暴大風，部分鄉鎮甚至出現龍捲風新華社報導，截至6日23時許，至少已造成8人死亡、1人失聯，多人受傷，受災戶逾千。具體災情仍在進一步核實中。

有湖北民眾在微博發文稱，「我湖北人，從來沒見過湖北刮這種龍捲風，太可怕了！」還有網友說，「有人從樓上被捲下來，摔死了」。

大陸湖北省應急管理廳發布消息指，7月6日晚，湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊。19時至23時，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮出現龍捲風。

據鄂州官方7日通報，截至7日5時10分，鄂州市初步統計受災人口428人，其中死亡5人，轉移安置178人，因災損壞房屋155戶378間。災情發生後，公安、應急、消防、交通、電力等部門1,600餘人趕赴現場開展救援。

黃岡則表示，截至7日6時，本次災害已造成4人遇難、1人失聯。本次龍捲風災害主要波及黃州區，累計造成5,975人受災。

針對這次湖北出現龍捲風的原因，湖北氣象局首席專家王曉玲表示，在湖北省，龍捲風非常罕見，上次出現龍捲風是2021年5月14日，發生在武漢蔡甸。這次龍捲風是多種因素疊加帶來的：一方面「梅沙」颱風殘渦環流在湖北省上空與梅雨鋒疊加，形成極強暖濕氣流，另一方面，東北冷渦攜冷空氣南下，冷暖空氣在湖北省劇烈碰撞，高空和地面有很強的垂直風切變，風像擰毛巾一樣旋轉加強形成龍捲風。

湖北黃石、黃岡等地6日晚出現，許多房屋嚴重受損。有網友稱，「有人從樓上被捲下來」。圖／取自微博
湖北黃石、黃岡等地6日晚出現，許多房屋嚴重受損。有網友稱，「有人從樓上被捲下來」。圖／取自微博

在遭遇龍捲風襲擊後，湖北省黃岡市黃州區一片狼籍，災情相當慘重。圖／取自中國新聞網
在遭遇龍捲風襲擊後，湖北省黃岡市黃州區一片狼籍，災情相當慘重。圖／取自中國新聞網

微博 龍捲風 新華社

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