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中國打假網紅劍指海歸學者 浙大教授落馬

中央社／ 香港7日電

令中國學術界聞風喪膽的打假網紅「耿同學」，最近又再揭露學術界的造假個案，據報導，其最新打假方向劍指曾在美國大學任職的「海歸」學者，至今已有浙江大學學者因此離職

明報今天在報導中表示，「耿同學」3日再發影片，點名多名曾在美國大學任職、但有嚴重科研誠信爭議的華人學者，這些學者近期已回到中國並進入頂尖大學任教。

報導表示，被點名的「海歸」學者之中，包括浙江大學醫學院求是講席教授盧雄斌；「耿同學」在影片中並未公開點名盧雄斌，但各方都指向他，事後其個人主頁已經關閉，有接近校方的消息人士透露，盧雄斌已離職。

據報導，2024年5月，浙大對外公布盧雄斌擔任該校醫學院附屬第一醫院求是講席教授（最高學術頭銜），並介紹盧雄斌是美國印第安納大學醫學院VeraBradley前講席教授、醫學和分子遺傳系終身教授、美國醫學生物工程學院院士、腫瘤研究和生物醫學工程領域國際知名專家。

今年4月，撤稿觀察（Retraction Watch）報導，盧雄斌團隊一篇關於三陰性乳腺癌免疫治療的論文被期刊Science Translational Medicine撤稿，原因涉及圖像偽造。據指出，這已是相關團隊不到一年內至少第3篇撤稿。

據報導，「耿同學」在影片中聲稱，「在美國學術造假被抓了，突然愛國，轉身回國入職頂尖高校（大學）擔任講習教授」「對不起，我們不是美國垃圾桶」。

影片還提到，在盧雄斌的問題論文中，另一名何姓的長期合作者也在美國3校聯合調查範圍內，何姓學者今年已進入北京清華大學。

今年4月起，「耿同學」已先後舉報同濟大學、南開大學、中山大學等大學學者涉嫌學術造假，5名學者隨後遭所屬院校查處。

報導表示，「耿同學」如今「享譽國際」，美國華爾街日報近日也報導了其新聞，標題是「退學博士生『 耿同學』如何掀起一場中國學術打假風暴」，內文並提及，「與美國大學遲緩拖沓的調查步調相比，中國的懲治決定堪稱快刀斬亂麻」。

離職 美國 浙江大學

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