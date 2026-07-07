廣西暴雨致水庫潰堤 5.5萬人受災已知2人罹難

據中新社報導，廣西南寧市官方6日晚舉行防汛救災新聞發布會指出，受今年颱風「美莎克」（台灣譯為「梅莎」）影響，南寧橫州市六藍水庫、雲表水庫當日出現漫頂、決堤事件。截至目前，此次洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，並已造成兩人遇難。

報導稱，受美莎克影響，廣西多地發生嚴重暴雨洪澇災害。南寧橫州、賓陽等多地出現了打破當地24小時氣象記錄的極端降雨。受暴雨影響，6日上午，橫州市六藍水庫、雲表水庫，賓陽縣六旺水庫出現漫頂缺口和部分堤壩決堤現象，造成下游大面積人員受災。

中新社指出，此次強降雨導致的水庫災情，險情大、受災面廣、救援複雜程度高，還有繼續降雨來水的風險。截至目前，據初步統計，南寧市因水庫下游洪澇災害造成的受災人口約5.5萬人，採取預警、叫應和轉移的方式已疏散4.8萬人。

南寧副市長韋江在發布會上稱，從當前情況看，南寧災情後續還存在著幾方面風險：一是美莎克颱風造成本區域持續降雨，導致災情擴大；二是洪澇淹沒區向下游移動，造成受災面積擴大；三是救援處置過程中，可能因處置不當而造成次生風險。

新華社報導，據氣象預測，至7月10日，廣西部分地區仍有大暴雨至特大暴雨，部分地區地質災害風險高，防範應對形勢嚴峻。大陸應急管理部6日已將針對廣西的國家地質災害四級應急響應提升至三級應急響應。

針對廣西當前災情，大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，向廣西調撥帳篷、折疊床、夏涼被、夏裝、家庭應急包等15萬件救災物資，同時協調中國紅十字會總會援助捐贈賑濟家庭包5000個，協調中國應急關愛基金會、阿里巴巴公益基金會援助捐贈應急照明燈2萬台。