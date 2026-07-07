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帶兒子上班！12歲男童辦公室玩火燒毀公司 附8項兒童防火須知

香港01／ 艾曼達／報導
事發公司的3樓辦公室發生火災，現場被燒成廢墟。 示意圖／AI生成
事發公司的3樓辦公室發生火災，現場被燒成廢墟。 示意圖／AI生成

家長帶孩子上班原本是為了方便照顧，沒想到卻引發火災。中國浙江寧波一名家長因平日無法分身照顧孩子，便將12歲兒子帶到公司。不過，家長因工作忙碌，讓孩子獨自在辦公室玩耍，男童因好奇用打火機點燃衛生紙，掉落的火屑引燃辦公室內堆放的雜物，火勢隨即迅速延燒，原本整潔的辦公室最後被燒成廢墟。中國國家消防救援局也發文提醒，家長務必注意8項兒童防火須知，及早進行安全教育，避免憾事重演。

消防人員10分鐘撲滅火勢

綜合大陸媒體報導，事件發生在今年4月30日下午，浙江寧波海曙區一家公司3樓辦公室發生火災，現場濃煙瀰漫。消防人員接獲通報後，立即趕往現場，約10分鐘就撲滅明火。不過，辦公室內的桌椅、電腦、文件及各類辦公用品都被燒毀，原本整潔的辦公空間被燒成廢墟，所幸火警中無人受傷。

12歲男童玩打火機　點燃衛生紙引發火警

據了解，事發當天一名家長帶著12歲兒子到公司，因工作忙碌，便讓孩子獨自在辦公室玩耍。男童後來拿打火機點燃衛生紙，掉落的火屑引燃雜物堆，火勢持續燃燒並迅速蔓延。男童嚇得立刻向家長求救，家長見狀撥打119報案，並與同事嘗試使用滅火器撲救，但仍無法控制火勢，眾人只能趕緊逃離，最後辦公室被大火燒毀。

中國國家消防救援局提醒：家長應做好8項兒童防火教育

近年大陸不時發生兒童玩火導致火災的事件，中國國家消防救援局發文提醒，家長務必落實兒童防火安全教育，避免悲劇再次發生。

1. 嚴禁玩火：明確告訴孩子，火柴與打火機不是玩具。

2. 遠離危險物品：不要讓孩子把玩或隨身攜帶易燃、易爆等危險物品。

3. 正確使用家電：教育孩子在家中不要任意操作電器、瓦斯爐開關等設備。

4. 避免違規燃放煙火：嚴禁孩子私自燃放鞭炮、煙火，更不能將點燃的煙火爆竹隨意丟擲。

5. 認識安全標誌：平時應引導孩子認識安全出口等消防安全標誌。

6. 愛護消防設備：不得隨意破壞公共場所的消防設施與器材。

7. 建立逃生觀念：教導孩子火災發生時的正確逃生方式與避難觀念。

8. 記住求助電話：牢記119火警電話，並在報案時清楚說明火災地點與現場情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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