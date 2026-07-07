廣西南寧連日暴雨 水庫潰決

受梅莎颱風影響，廣西南寧四日起就降下暴雨，局部地區更出現特大暴雨，部分江河水位迅速上漲。據新華社報導，南寧一座中型水庫「六藍水庫」六日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口。

報導稱，當地應急、消防、水利等部門展開搶險救援、轉移民眾工作。南寧市應急管理委員會已於六日十一時卅分，將南寧市防汛應急因應提升至最高等級一級。

微博上有網友稱，有多人落水，但官方尚未發布相關訊息及具體災情。據悉，受六藍水庫潰決影響，下游多個鄉鎮已出現不同程度水患，部分村莊更慘遭洪水淹沒，出現斷電斷水、通訊中斷等情況，有居民被困屋頂等待救援。

中國天氣網指出，受梅莎颱風（陸稱美莎克）和季風氣流共同影響，廣西暴雨、大暴雨已連下兩天，過去廿四小時迎來降水最強階段，雨量最大出現在南寧市賓陽縣露圩鎮八鳳村（七一三點三毫米）。

除六藍水庫外，南寧雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫、六旺水庫等多座水庫也相繼傳出漫頂、漫壩等險情。

梅莎颱風已減弱為熱帶低壓，移入湖南境內，但廣西境內的強降雨仍未停歇。