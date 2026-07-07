聽新聞
0:00 / 0:00

廣西南寧連日暴雨 水庫潰決

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
受梅莎颱風影響，廣西連日暴雨。圖為欽州市欽南區分界村，消防人員用衝鋒舟轉移受災民眾。新華社
受梅莎颱風影響，廣西連日暴雨。圖為欽州市欽南區分界村，消防人員用衝鋒舟轉移受災民眾。新華社

受梅莎颱風影響，廣西南寧四日起就降下暴雨，局部地區更出現特大暴雨，部分江河水位迅速上漲。據新華社報導，南寧一座中型水庫「六藍水庫」六日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口。

報導稱，當地應急、消防、水利等部門展開搶險救援、轉移民眾工作。南寧市應急管理委員會已於六日十一時卅分，將南寧市防汛應急因應提升至最高等級一級。

微博上有網友稱，有多人落水，但官方尚未發布相關訊息及具體災情。據悉，受六藍水庫潰決影響，下游多個鄉鎮已出現不同程度水患，部分村莊更慘遭洪水淹沒，出現斷電斷水、通訊中斷等情況，有居民被困屋頂等待救援。

中國天氣網指出，受梅莎颱風（陸稱美莎克）和季風氣流共同影響，廣西暴雨、大暴雨已連下兩天，過去廿四小時迎來降水最強階段，雨量最大出現在南寧市賓陽縣露圩鎮八鳳村（七一三點三毫米）。

除六藍水庫外，南寧雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫、六旺水庫等多座水庫也相繼傳出漫頂、漫壩等險情。

梅莎颱風已減弱為熱帶低壓，移入湖南境內，但廣西境內的強降雨仍未停歇。

廣西 微博 新華社

延伸閱讀

梅莎颱風帶來特大暴雨 廣西六藍水庫壩體出現潰口

超級颱風巴威橫掃美屬羅塔島 吹倒通訊塔傳重大災情

強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！外媒估「北轉朝台灣逼近」

相關新聞

追星成功 陸天問2號首度交會小行星

大陸國家航天局昨發布，大陸自主研製的小行星探測器「天問二號」歷經約四百天、行程約十億公里後，於近日與小行星「二○一六ＨＯ三」成功交會，到達距離小行星廿公里處，開始科學探測。

廣西南寧連日暴雨 水庫潰決

受梅莎颱風影響，廣西南寧四日起就降下暴雨，局部地區更出現特大暴雨，部分江河水位迅速上漲。據新華社報導，南寧一座中型水庫「六藍水庫」六日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口。

陸稱海警巡航釣魚台全時覆蓋

中日關係緊張之際，大陸官媒環球時報昨在頭版報導，該報記者近日隨大陸海警廈門艦編隊執行釣魚台及其附屬島嶼常態化巡航執法任務，稱大陸海警在釣魚台巡航幾乎達到「全時覆蓋」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。