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受賄逾22億人民幣…南京經開區前高層楊有林一審遭判死刑

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，數罪併罰、一審判處死刑。圖／ 截自央視新聞
大陸江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，數罪併罰、一審判處死刑。圖／ 截自央視新聞

大陸江蘇常州市中級人民法院6日一審公開宣判，南京經濟技術開發區（經開區）管委會原常務副主任楊有林受賄、貪汙、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案。楊有林被認定受賄超過22億元（人民幣，單位下同，約新台幣104億元），數罪併罰、一審判處死刑

新華社指，經審理查明：1993年至2023年，楊有林利用擔任南京江寧經濟技術開發總公司市政工程公司經理、南京江寧經濟技術開發區管委會副主任、南京江寧經濟技術開發總公司副總經理等多個職務上的便利，為相關單位和個人在承接工程、企業經營、土地出讓、資金周轉等事項提供幫助，非法收受財物，共計折合22.14億元。

央視新聞稱，常州市中級人民法院認為，楊有林行為構成受賄罪、貪汙罪、行賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪、洗錢罪，均應依法懲處，並予數罪並罰。楊有林受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應當判處死刑。

同時，該院認為，雖然楊有林揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現，「但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。」

報導指，常州市中級人民法院於今年3月18日、4月28日公開開庭審理該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人楊有林及其辯護人進行了質證（交叉詢問），控辯雙方在法庭的主持下充分發表意見，楊有林進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。人大代表和各界群眾30餘人旁聽庭審。

人民幣 死刑 洗錢 貪汙

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