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影／颱風暴雨致廣西水庫潰決！下游村莊遭洪水淹沒 居民受困屋頂

聯合報／ 大陸中心／即時報導
受梅莎颱風影響，廣西南寧「六藍水庫」6日上午傳出壩體潰決，下游部分村莊慘遭洪水淹沒。圖／取自微博
受梅莎颱風影響，廣西南寧「六藍水庫」6日上午傳出壩體潰決，下游部分村莊慘遭洪水淹沒。圖／取自微博

受梅莎颱風影響，廣西南寧自4日起就降下暴雨到大暴雨，局部地區更出現特大暴雨，部分江河水位迅速上漲。據新華社報導，南寧一座中型水庫「六藍水庫」6日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口。

報導稱，當地應急、消防、水利等相關部門正開展搶險救援、群眾轉移工作。南寧市應急管理委員會已於6日11時30分，將南寧市防汛三級應急響應提升至最高等級的一級。

微博上有網友聲稱，有多人落水，但官方尚未發布相關訊息及具體災情。據悉，受六藍水庫潰決影響，下游多個鄉鎮已出現不同程度水患，部分村莊更慘遭洪水淹沒，出現斷電斷水、通訊中斷等情況，有居民被困屋頂等待救援。

中國天氣網指出，受梅莎颱風（大陸稱「美莎克」）和季風氣流共同影響，廣西暴雨、大暴雨已連下了兩天，過去24小時迎來降水最強階段，雨量最大出現在南寧市賓陽縣露圩鎮八鳳村（713.3毫米），遠超過北京常年全年平均降雨量（約530毫米）。

除六藍水庫外，南寧雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫、六旺水庫等多座水庫也相繼傳出漫頂、漫壩等險情。

梅莎颱風已減弱為熱帶低壓，移入湖南境內，但廣西境內的強降雨仍未停歇。廣西氣象單位預計，今晚到明天白天，柳州、桂林、來賓、南寧、貴港、梧州、賀州、玉林、防城港、欽州、北海等地仍有暴雨、局部地區大暴雨或特大暴雨，並伴有短時雷暴大風等強對流天氣。

颱風 廣西 新華社

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