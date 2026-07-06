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梅莎颱風帶來特大暴雨 廣西六藍水庫壩體出現潰口

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣西東斑江發生「50年一遇」洪水，水沿至近2樓，民眾車輛需停在橋上等高處位置。圖／取自新京報
廣西東斑江發生「50年一遇」洪水，水沿至近2樓，民眾車輛需停在橋上等高處位置。圖／取自新京報

颱風「美莎克」（台灣譯為「梅莎」）及其殘餘環流的持續影響，自7月4日以來廣西連日遭遇特大暴雨侵襲。柳州、貴港、防城港、欽州等多地普降暴雨到大暴雨，造成城區大範圍積水、城鄉內撈，多處交通中斷。其中，南寧市賓陽縣東斑江流域更爆發「50年一遇」洪水，超警戒水位達5.33米，局部地區積水深至接近二樓。

據新京報報導，大陸水利部已對廣西啟動洪水防禦三級應急響應，廣西暴雨二級氣象預警持續生效。

7月6日中午13時許，央視報導，按照《南寧市防汛抗旱應急預案》規定，經南寧市應急管理委員會批准，決定於7月6日11時30分將南寧市防汛三級應急響應提升為一級。

另，據廣西南寧市官方消息，南寧橫州市六藍水庫6日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口。六藍水庫為當地中型水庫。當前，當地應急、消防、水利等相關部門正開展搶險救援、群眾轉移工作。

受颱風影響，珠江流域西江幹流及支流柳江、桂江、鬱江、北流河等主要河流將出現超警洪水過程，暴雨區內的部分中小河流可能發生較大洪水。大陸水利部信息中心已發布洪水黃色預警。

廣西南寧市賓陽縣東斑江流域水位超警戒水位高達5.33米，發生50年一遇的洪水。在當地的甘棠鎮，部分路段的積水幾乎淹到二樓，不少居民被迫將車輛開到橋梁高處停放。從畫面亦可見，當地需用汽艇船將居民救出轉移。

因應嚴峻形勢，賓陽縣已於6日早上6時30分，將防汛三級應急響應緊急提升至最高的一級應急響應。據賓陽政府辦截至上午10時的消息，暫未接到人員傷亡報告。

除賓陽外，廣西沿海及內陸多地同樣災情嚴重。在欽州，連日特大暴雨導致多處嚴重水浸，最深處已超過成年人腰部，共有6名民眾被困。消防部門接報後出動橡皮艇挺進災區救援，最終成功將所有被困民眾安全轉移。

而在防城港，暴雨導致水位暴漲，甚至出現海水倒灌，多處低窪地區被淹。在江平鎮，強風暴雨導致樹木倒塌並壓毀電線桿，當地供電受到影響，手機信號亦宣告中斷。當地政府已提前通知居民疏散。此外，強風還造成60多艘漁船拋錨，超過5000畝養殖地受災。

面對嚴峻險情，消防、應急、水務及屬地工作人員目前仍堅守搶險一線，加緊開展排撈疏水及轉移被困群眾的工作。

颱風

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