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乘郵輪訪韓外國人5月首破20萬人次 中國人占近半

中央社／ 台北6日電

日中關係惡化後，中國遊客紛紛放棄日本轉赴韓國旅遊。韓國觀光公社旗下數據平台今天表示，5月乘坐郵輪訪韓的外國人首破20萬人次，創歷史新高，其中中國遊客占約45%。

韓聯社報導，韓國觀光公社旗下數據平台今天發布的統計數據，5月乘坐郵輪訪韓的外國人為20萬6542人次，比4月增加13.4%，且比去年同期增加12.2%，創歷史新高。

乘坐郵輪訪韓遊客2025年12月為5.6萬人次，今年1月略增至5.7萬人次，2月大增至11.2萬人次，之後持續增加，5月首次突破20萬大關。今年1月到5月乘郵輪訪韓遊客累計達70.9萬人次，比去年同期增加5.9%。

從乘郵輪入境外國人國籍來看，中國為9.3萬人，比重45.1%，其後依次為菲律賓、日本、印尼和印度。按年齡來看，30多歲年齡層最多，其後依次為20多歲、60多歲、40多歲等。

日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，日中關係惡化，中國政府呼籲民眾避免赴日，而中國遊客也紛紛轉赴韓國旅遊。

中國媒體此前報導，韓國政府6月24日公布的初步數據顯示，今年韓國已接待超過1000萬外國遊客，意味著該國今年的外國遊客數量可能將創新高；而5月份赴韓中國旅客達56萬人次，居所有國家之冠。

日媒此前報導，5月中國訪日遊客人數年減60.4%，降至31.3萬人，連續6個月低於去年同期。

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