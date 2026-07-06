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廈金足球友誼賽落幕 金門隊：盼成「閩超」第11支球隊
據中共福建省台辦微信公眾號《數字第一家園》消息，2026年福建省城市足球聯賽（下稱「閩超」）首場兩岸友誼賽—廈金足球友誼賽7月5日晚在廈門開賽，由廈門隊迎戰金門隊，有超過2萬名觀眾到場觀賽。最終，廈門隊以5：2獲勝。金門隊主教練游昆銘表示，期待金門隊能成為閩超第11支參賽隊伍。
本次金門隊共有20餘名隊員赴廈參賽，其中多名球員曾出戰台灣最高級別足球聯賽「台灣企業甲級足球聯賽」。廈門隊則是閩超強隊，截至7月4日，廈門隊在今年閩超賽場上8戰全勝，進27球、零失球，居積分榜榜首。
開場儀式上，雙方隊長互贈禮物。金門隊送出「風獅爺」擺件，廈門隊則回贈閩超吉祥物「廈小獅」毛絨玩具和代表閩南功夫茶文化的茶盤。
《數字第一家園》報導，金門隊隊員宋承霖賽後表示，站上有2萬多名觀眾的賽場，他十分興奮，收獲了不一樣的體驗。
「踢得非常過癮！」金門隊隊長、金門縣足球協會理事長許鴻志說，此次交流取得不小收獲，也令隊伍後續調整方向更加明確，下次比賽球隊會有更好的表現。在他看來，閩超能為台灣球員提供更多的發展選擇，希望台灣球員未來能擁有更廣闊發展空間和更多元發展路徑。
金門隊主教練游昆銘則表示，球隊希望通過更多足球交流，讓更多鄉親認識到金門隊加入閩超的可行性。盡管面臨不少困難，他仍期待金門隊能成為閩超第11支參賽隊伍。
《數字第一家園》表示，游昆銘平日也常帶領台灣青少年球員到廈門交流比賽，他希望未來廈金「小三通」客運航線能增加班次，為兩岸足球往來提供更多便利。
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