快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

第五屆海峽兩岸 峨眉武術文化交流活動樂山舉行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動，在樂山開幕。圖／本報四川樂山傳真
第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動，在樂山開幕。圖／本報四川樂山傳真

7月3日，第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動在四川樂山開幕，活動以「論道峨眉·武脈同心」為主題，旨在以國家級非物質文化遺產峨眉武術為媒介，傳承弘揚中華優秀傳統文化，搭建兩岸交流合作平台，促進兩岸同胞心靈契合。

四川省台辦主任劉曉晨致辭表示，此次活動邀請兩岸武學大家、文化學者、武術愛好者齊聚峨眉，從「以武會友、切磋技藝，共築中華武術之魂」「以文會友、尋根溯源，共揚中華文化之美」「以情會友、同心同行，共繪兩岸融合發展之景」三方面與大家作交流。希望兩岸同胞以此次活動為契機，切身體驗中華文化的源遠流長，堅定守護中華民族共同精神家園，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化。

樂山市市長趙迎春說，樂山是國家歷史文化名城，孕育了「剛柔並濟、內外兼修」的峨眉武術。近年來，樂山堅持以武興旅、以旅促武，大力推動武術與康養、賽事、演藝、研學等融合發展，成功打造峨眉派女子功夫團等武術品牌，有力支撐了國際旅遊城市和世界重要旅遊目的地建設。兩岸同胞是血脈相連的一家人。我們將借助本次活動平台，進一步振興發展峨眉武術，共同弘揚中華文化，深化各領域交流合作，為促進兩岸同胞心靈契合、推動兩岸關係和平發展貢獻樂山力量。

開幕式上，兩岸武術愛好者連袂登台展演，各派同台競秀，既見中華武術「各美其美」的流派特色，更彰「美美與共」的文化同源，引得現場掌聲連連，將交流氛圍推向高潮。據悉，活動期間還將舉行武術聯合展演暨武術交流活動、峨眉武術體驗、「武脈溯源—探尋中峰寺」、故宮文物南遷歷史講堂等系列活動，讓大家在追尋峨眉武術歷史

脈絡中充分感受兩岸武術文化傳承發展成果，樂山深厚歷史文化底蘊和蓬勃發展態勢，並探尋抗戰時期故宮文物南遷樂山史跡，賡續兩岸共同歷史記憶。

武術文化交流是川台交流的重要內容之一。峨眉武術作為中國三大武術流派之一，是國家級非物質文化遺產，是華夏兒女共同的文化瑰寶，更是連接兩岸同胞心靈的重要紐帶。據了解，峨眉武術很早就跨越海峽，在台灣扎根發展。台灣成立有中華峨眉武術協會，擁有眾多研習者、愛好者。同時，還有不少台灣同胞慕名前來峨眉山拜師學藝，四川多位傳承人也前往台灣授拳展演，以武會友。

延伸閱讀

玉溪榴花杯匹克球賽 兩岸競技

高雄六龜區山茶「紅到日本」 多層次香氣變化提升國際名聲

深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

羽球／UNIQLO台灣首次啟動未來世代發展計劃 攜手戴資穎走進校園以運動啟發夢想

相關新聞

粵菜餐廳食物爬滿活蛆！食客崩潰：吃完才發現…不敢想廚房有多髒

「全是活蛆」、「吃完才發現」！一名市民稱，近日在一家粵菜餐廳吃出活蛆，…

第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動樂山舉行

7月3日，第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動在四川樂山開幕，活動以「論道峨眉·武脈同心」為主題，旨在以國家級非物質文化遺產峨眉武術為媒介，傳承弘揚中華優秀傳統文化，搭建兩岸交流合作平台，促進兩岸同胞心靈契合。

蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，中國人民大學昨晚發布通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認...

東亞升溫 俄艦抵青島 中俄今起黃海聯演

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。