第五屆海峽兩岸 峨眉武術文化交流活動樂山舉行

7月3日，第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動在四川樂山開幕，活動以「論道峨眉·武脈同心」為主題，旨在以國家級非物質文化遺產峨眉武術為媒介，傳承弘揚中華優秀傳統文化，搭建兩岸交流合作平台，促進兩岸同胞心靈契合。

四川省台辦主任劉曉晨致辭表示，此次活動邀請兩岸武學大家、文化學者、武術愛好者齊聚峨眉，從「以武會友、切磋技藝，共築中華武術之魂」「以文會友、尋根溯源，共揚中華文化之美」「以情會友、同心同行，共繪兩岸融合發展之景」三方面與大家作交流。希望兩岸同胞以此次活動為契機，切身體驗中華文化的源遠流長，堅定守護中華民族共同精神家園，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化。

樂山市市長趙迎春說，樂山是國家歷史文化名城，孕育了「剛柔並濟、內外兼修」的峨眉武術。近年來，樂山堅持以武興旅、以旅促武，大力推動武術與康養、賽事、演藝、研學等融合發展，成功打造峨眉派女子功夫團等武術品牌，有力支撐了國際旅遊城市和世界重要旅遊目的地建設。兩岸同胞是血脈相連的一家人。我們將借助本次活動平台，進一步振興發展峨眉武術，共同弘揚中華文化，深化各領域交流合作，為促進兩岸同胞心靈契合、推動兩岸關係和平發展貢獻樂山力量。

開幕式上，兩岸武術愛好者連袂登台展演，各派同台競秀，既見中華武術「各美其美」的流派特色，更彰「美美與共」的文化同源，引得現場掌聲連連，將交流氛圍推向高潮。據悉，活動期間還將舉行武術聯合展演暨武術交流活動、峨眉武術體驗、「武脈溯源—探尋中峰寺」、故宮文物南遷歷史講堂等系列活動，讓大家在追尋峨眉武術歷史

脈絡中充分感受兩岸武術文化傳承發展成果，樂山深厚歷史文化底蘊和蓬勃發展態勢，並探尋抗戰時期故宮文物南遷樂山史跡，賡續兩岸共同歷史記憶。

武術文化交流是川台交流的重要內容之一。峨眉武術作為中國三大武術流派之一，是國家級非物質文化遺產，是華夏兒女共同的文化瑰寶，更是連接兩岸同胞心靈的重要紐帶。據了解，峨眉武術很早就跨越海峽，在台灣扎根發展。台灣成立有中華峨眉武術協會，擁有眾多研習者、愛好者。同時，還有不少台灣同胞慕名前來峨眉山拜師學藝，四川多位傳承人也前往台灣授拳展演，以武會友。